Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Pobytové kontroly cizinců v Libereckém kraji pokračují
Policisté zkontrolovali celkem 21 ubytovacích zařízení a také jednu stavbu.
Dvacet přestupků cizinců, sedm osob omezených na svobodě a vypátrání jedné celostátně hledané osoby, to je výsledek dvoudenní policejní akce Odboru cizinecké policie, která probíhala ve dnech 19. a 26. října 2025. Od začátku letošního roku v našem kraji proběhlo několik pobytových kontrol zaměřených na kontrolu ubytovacích zařízení, které probíhají v rámci dlouhodobé policejní akce s názvem „ŠTÍT 2025“.
Mnoho cizinců zdržujících se v těchto dnech v oblastech Českolipska, Liberecka a Jablonecka se mohlo přesvědčit o tom, že cizinecká policie v Libereckém kraji rozhodně nezahálí. V rámci kontroly ubytovacích zařízení se policisté z cizinecké policie zaměřili především na oprávněnost pobytu cizinců, na porušování povinností cizinců, které jim ukládá zákon o pobytu cizinců, ale také se zaměřili na pátrání po osobách. Během těchto dvou dní zkontrolovali policisté celkem 21 ubytovacích zařízení a jednu stavbu, přičemž provedli kontrolu 42 občanů České republiky a zkontrolovali 466 cizinců.
Cizinečtí policisté zjistili 20 přestupků, kterých se dopustili cizinci. Ti porušili povinnosti, které jim ukládá zákon o pobytu cizinců. Za tyto přestupky udělili policisté v příkazním řízení 20 pokut, a to v celkové výši 22.100,- Kč. Na osobní svobodě omezili celkem 7 osob. Vypátrali jednu osobu v celostátním pátrání. Mimo to cizinečtí policisté zjistili v 6 případech, že cizinci pobývali nelegálně na území České republiky. Pět z těchto cizinců policisté vyhostili z území Schengenského prostoru, kdy mají po stanovenou dobu zákaz vstupu a pobytu na území Schengenského prostoru. Jednomu cizinci, kterému bylo teprve 16 let, vydali výjezdní příkaz, aby vycestoval. Policisté také zjistili 1 cizince, který byl již veden v Evidenci nežádoucích osob.
Pokud by cizinci nerespektovali rozhodnutí o správním vyhoštění, hrozí jim v případě kontroly to, že budou zajištěni do Zařízení pro zajištění cizinců, odkud budou následně dopraveni do státu, jehož jsou státními příslušníky.
V obdobných kontrolách budou policisté pokračovat i na jiných místech Libereckého kraje.
kpt. Mgr. Iva Martínková
29. října 2025