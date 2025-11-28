Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Pobytová kontrola ve sportovním klubu
Kontrola odhalila problém u pěti osob.
Pravidelné pobytové kontroly se nevyhýbají ani sportovním klubům. K jedné takové došlo včera dopoledne v Českých Budějovicích. Pět mužů pak policisté převezli k dalším úkonům na oddělení. Dva byli propuštěni a u třech zjistili pochybení. Dva cizinci sice měli oprávnění k pobytu na našem území, avšak na tři měsíce, které překročili. Třetí muž pobýval na našem území oprávněně, avšak neměl oprávnění pobývat zde za účelem sportu. Z tohoto důvodu, kterým je neplnění účelu pobytu, mu byl ukončen. Všichni tři musí naše území opustit, v prvních dvou případech do sedmi dnů a v posledním do třiceti dnů.
28. listopadu 2025