Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Po zimě jsou silnice na mnoha místech poseté výtluky
Přizpůsobení rychlosti stavu vozovky může výrazně snížit riziko poškození vozidla.
Po zimě plné teplotních výkyvů jsou silnice na mnoha místech poseté výtluky. I když na tato místa obvykle upozorňuje dopravní značení, policistům se v posledních týdnech stále častěji ozývají řidiči, kteří si při jízdě po rozbitých komunikacích poškodili pneumatiku, disk nebo zavěšení kol. Oznamovací povinnost při takových nehodách však platí při škodě převyšující 200 tisíc korun. Také pokud se jedná o nový, neoznačený nebezpečný výtluk nebo poškozený úsek, můžete na něj z preventivních důvodů upozornit policisty, kteří předají podnět správci komunikace. V případě označených úseků je však zbytečné na tísňovou linku volat. Poškozených míst na komunikacích je opravdu mnoho a i vzhledem k proměnlivému počasí ještě nějakou dobu potrvá, než je silničáři opraví.
Jen za letošní leden evidují jihomoravští policisté už sedm dopravních nehod, při kterých byly na komunikaci zjištěny závady v podobě výtluků. Ve dvou případech tyto nehody vyhodnotili jako nezaviněné řidičem.
V tomto období je proto více než jindy důležité dodržovat bezpečné rozestupy, aby měli řidiči dostatek času na včasnou reakci. Přizpůsobení rychlosti stavu vozovky může výrazně snížit riziko poškození vozidla. V některých situacích je také bezpečnější výtluk pomalým tempem přejet, než se mu riskantně vyhýbat. Dobrým pomocníkem může být i navigace, která dokáže na některé nebezpečné díry předem upozornit.
Pro první motorkáře, kteří se díky vysokým teplotám začnou objevovat na silnicích, platí tato doporučení dvojnásob – výtluk, který osobní auto bez větších potíží projede, může být pro motocyklistu příčinou pádu.
por. David Chaloupka, 23. února 2026