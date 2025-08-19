Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Po vyřčení hesla „Goodbye“ dal sbohem svým penězům
Senior peníze určené k investování předal osobně „kurýrce“ do igelitky, o vše přišel.
Dalším podvodem pod legendou výhodného investování se zabývají chomutovští policisté. Obrátil se na ně senior, jemuž před několika dny telefonoval údajný makléř a nabídl mu zhodnocení úspor pomocí výhodné investice. Se starým pánem vtipkoval, byl příjemný a ochotný a nakonec ho k „investování“ přesvědčil. Navedl ho, aby se přihlásil na notebooku k internetovému bankovnictví a převedl si částku 200 tisíc korun ze spořícího na běžný účet. Pak ho instruoval, aby z účtu vybral hotovost ve výši 150 tisíc a vložil peníze do obálky, kterou si od něho vyzvedne kurýr. Tomu má obálku předat po vyslovení hesla „Goodbye“. Ještě v ten samý den, během probíhajícího hovoru s údajným makléřem, skutečně na ulici v Chomutově k seniorovi přistoupila mladá žena, která vyslovila pouze domluvené heslo „Goodbye“ a poté jí poškozený do její igelitové tašky s nákupem sám vložil obálku se 150 tisíci korun v hotovosti. Ona odešla, „makléř“ na telefonu mu sdělil, že takto je to v pořádku a hovor ukončil.
V dalších dnech seniora muž znovu několikrát kontaktoval. Tentokrát mu řekl, že na jeho bankovní účet (jehož číslo mu již předtím sdělil) přišly peníze a on po přihlášení viděl, že mu na účet přišlo 150 tisíc. Na základě instrukcí zmíněného makléře tyto peníze z účtu vyzvedl a v obálce je opět předal stejné kurýrce po sdělení stejného hesla. Takto mu 150 tisíc na účet přišlo ještě dvakrát a vždy peníze dle pokynů vyzvedl a dal je v obálce téže ženě.
Kromě toho později zjistil, že mu z jeho účtu „zmizelo“ 50 tisíc korun, které si tam předtím převedl ze spořícího účtu.
Po pár dnech se seniorem jeho „makléř“ přestal komunikovat a již nebylo možné se mu dovolat s tím, že po zadání telefonního čísla operátor sdělí, že s volaným číslem se nelze spojit.
Neznámí pachatelé tak s využitím obratné komunikace a manipulace připravili seniora celkem o 200 tisíc korun. Kromě toho ho očividně zneužili k legalizaci podvodně získaných finančních prostředků, které zřejmě získali obdobnou trestnou činností od dalších obětí. Tyto peníze totiž byly převáděny na jeho bankovní účet a následně ho přiměli k jejich výběru a osobnímu předání zmíněné kurýrce.
Nevystavujte se riziku trestního stíhání
Mějte na paměti, že legalizace výnosů z trestné činnosti je trestným činem. Zákon postihuje nejen úmyslné, ale i nedbalostní jednání. Pachatelé různých podvodů často zneužívají důvěřivosti občanů a přes jejich bankovní účty „perou“ nelegálně získané peníze, často aniž by si to majitelé účtů uvědomili. Nejčastěji to probíhá tím způsobem, že na bankovní účet vytipované osoby přijdou peníze neznámého původu a ta je na základě pokynu cizího člověka (který se vydává například za makléře apod.) přeposílá na jím sdělená čísla účtů, například pod příslibem finanční odměny, třeba určitého procenta z přeposlaných peněz. Nebo, (stejně jako v tomto případě) cizí peníze zaslané na účet na základě pokynu "makléře" majitel účtu vybere a hotovost pak předá "kurýrovi". Majitelům takto "zneužitých" bankovních účtů pak kvůli legalizaci výnosů z trestné činnosti z nedbalosti hrozí trestní stíhání. Pokud vám tedy přijdou na bankovní účet peníze neznámého původu, neváhejte a informujte o tom svou banku, která platbu prověří a poradí vám, jak postupovat.
Jak se nenechat okrást
Pamatujte, že v případě investování je riziko výhradně na straně investora. Volte proto pro zhodnocování svých peněz jen ověřené a renomované investiční společnosti.
Nikdy nejednejte ukvapeně a nenechte se přesvědčit k „investování“ na základě telefonického hovoru cizí osoby.
Nepodléhejte manipulativnímu jednání, fiktivnímu doporučení celebrit, falešným novinovým článkům a už vůbec ne slibům zaručených investic bez rizika.
Nenechte se přimět k výběru hotovosti z vašeho bankovního účtu a v žádném případě finanční hotovost nepředávejte cizím osobám.
Nikdy neposkytujte vzdálený přístup k vašemu počítači nikomu, koho neznáte.
Pachatelé Vás mohou oslovovat například telefonicky, e-mailem, nebo lákavou reklamou. Nevěřte bezhlavě telefonním číslům volajících, protože i ID volajícího může být podvržené.
Neposkytujte ani žádné vaše osobní informace, nebo informace o vašem bankovnictví.
Pokud údaje o svém bankovním účtu pod vlivem manipulace poskytnete podvodníkovi, ihned kontaktujte svou banku.
por. Mgr. Miroslava Glogovská
19. srpna 2025