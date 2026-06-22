Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Po úklidu domu zmizely dva prsteny
Kriminalisté vypátrali dva muže, kteří zneužili důvěru majitelky domu ke krádeži šperků.
Policisté z obvodního oddělení Litoměřice se společně s kriminalisty z oddělení obecné kriminality zabývali případem krádeže šperků, ke které mělo dojít v listopadu loňského roku v jednom z rodinných domů v Litoměřicích.
V tomto rodinném domě se nacházela žena, která měla být majitelkou nemovitosti najata k provedení úklidu. Společnost jí měli dělat dva muži, kteří měli být podle zjištěných skutečností střídavě jejími partnery. Právě pobytu v domě měli muži využít k odcizení šperků.
Jeden z nich měl z porcelánové misky odcizit prsten z růžového zlata o ryzosti 14 karátů, osazený rubínem a brilianty, v hodnotě přibližně 20 tisíc korun. Druhý muž měl následně odcizit ze stejné misky zlatý snubní prsten se zirkonem v hodnotě 4 tisíce korun.
Odcizené šperky měli muži bezprostředně po kráděži prodat v zastavárně a získané finanční prostředky použít pro vlastní potřebu.
Případ si do svých rukou převzali litoměřičtí kriminalisté, kteří po obou podezřelých mužích i odcizených prstenech intenzivně pátrali. Díky důkladné operativní práci se jim nakonec podařilo oba muže vypátrat. Odcizené šperky se však již zajistit nepodařilo. Oba muži se následně pod tíhou důkazů ke svému jednání doznali.
Kriminalisté jednomu z mužů sdělili obvinění ze spáchání trestného činu krádeže. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky. Druhý muž byl policisty oznámen příslušnému správnímu orgánu pro podezření ze spáchání přestupku proti majetku. Pokud bude jeho vina prokázána, hrozí mu uložení finanční sankce.
22. 06. 2026
nprap. David Novák
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje