Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Po třech pivech 4,5 promile?
Cifra překvapila nejen policisty, ale i samotného řidiče.
Hodnotu přes 4,5 promile alkoholu, která může být pro řadu lidí smrtelná, naměřili otrokovičtí policisté u šestatřicetiletého cizince za volantem. Řidič s hlídkou komunikoval natolik srozumitelně a klidně, že výsledná cifra na analyzátoru dechu překvapila i samotné policisty, kteří se s tak vysokou hodnotou ještě nesetkali.
Policisté z Otrokovic zastavili vozidlo Ford Focus ve dvě hodiny odpoledne v rámci běžné silniční kontroly. Jakmile řidič otevřel okno, ucítili silný zápach alkoholu. Na dotaz, zda před jízdou pil, muž přiznal, že měl uplynulý večer tři piva.
Následná dechová zkouška však ukázala zcela jiné hodnoty. První měření se zastavilo na cifře 4,43 promile. O pár minut později ukázal přístroj při opakované zkoušce hodnotu ještě vyšší, a to 4,51 promile alkoholu. Výsledek překvapil nejen samotné policisty, ale zjevně i samotného řidiče.
Cizinec přišel na místě o řidičský průkaz a skončil na záchytce. Je podezřelý ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. O jeho trestu rozhodne soud, ale jisté je, že nějakou dobu řídit nebude, pravděpodobně ho čeká také finanční postih a hrozí mu až jeden rok odnětí svobody.
24. července 2026; por. Bc. Monika Kozumplíková