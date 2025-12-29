Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Po telefonu z něj vylákali 300 tisíc
Policisté pátrají po neznámých mužích, kteří lstí vylákali z poškozeného bezmála tři stat tisíc korun.
Na konci listopadu zavolal neznámý muž poškozenému a sdělil mu, že si před lety u jejich společnosti založil účet a nyní je na něm odměna, kterou je třeba vybrat. I přesto, že si poškozený nevybavil, že by někde jiný účet měl, tak souhlasil a dále postupoval podle instrukcí volajícího. Celá konverzace se poté přesměrovala na Whatsapp, kde volající přesvědčil poškozeného, aby si stáhl dvě aplikace, do kterých mu zasílal domnělé výdělky jeho účtu a dále jej instruoval k různým úkonům, na jejichž konci byl poškozený přesvědčen, aby všechny své peníze vybral u bankomatu a předal je řidiči, který si je vyzvedne. Ve chvíli, když poškozený přišel k bankomatu, tak řidič přepravní společnosti již čekal na místě. Po výběru šoférovi předal bezmála tři sta tisíc korun v hotovosti a ten ihned z místa odjel neznámo kam. Další komunikace s bankéřem ustala, poškozený zjisti, že šlo o podvod, a proto zamířil na policejní služebnu vše oznámit.
Poškozený si řidiče v rychlosti stihl vyfotit na mobilní telefon, ale kriminalistům se ho do současné chvíle nepodařilo vypátrat, a tak žádají širokou veřejnost o pomoc. Pokud tohoto muže poznáváte, nebo máte jakékoliv informace, které by vedly k jeho nalezení, volejte prosím linku 158.
Všem zúčastněným na tomto podvodu hrozí v případě dopadení a odsouzení až pětiletý pobyt za mřížemi.
por. Richard Hrdina
29. prosince 2025