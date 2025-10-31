Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Po smyku skončil v příkopu
Na vozidle vznikla škoda odhadem ve výši 450 tisíc korun.
V úterý 28. října 2025 krátce před desátou hodinou dopoledne došlo na silnici III. třídy v katastru obce Světlá pod Ještědem k dopravní nehodě osobního automobilu Infiniti Q6. Řidič uvedeného vozidla nepřizpůsobil svou jízdu stavu a povaze mokré vozovky, vlivem čehož při projíeždění levotočivé zatáčky uvedl vozidlo do nedotáčivého smyku a přejel do protisměru, kde se vůz spodní částí střetl s hranou dlážděného příkopu. Následovalo sjetí do dlážděného příkopu, kde ještě automobil ujel asi 20 metrů až do svého zastavení opřený o levý bok.
Naštěstí nedošlo ke zranění. Policisty provedená dechová zkouška na přítomnost alkoholu u řidiče ukázala nulu. Technická závada jako příčina dopravní nehody byla na místě vyloučena. Hmotná škoda na dlážděném příkopu byla vyčíslena zhruba na 1000 korun, škoda na vozidle však odhadem činí 450 tisíc korun.
Policisté z Dopravního inspektorátu v Liberci uvedenou událost vyřešili na místě jako dopravní nehodu s projednáním a řidiči havarovaného vozidla udělili blokovou pokutu.
por. Bc. Klára Jeníčková
31. října 2025