Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Po propuštění z vězení znovu kradl
Rychnovští policisté objasnili sérii krádeží.
Policisté z obvodního oddělení v Rychnově nad Kněžnou v minulých dnech sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání trestného činu krádeže 49letému muži. Ten opakovaně, v pěti případech, odcizil zboží v několika obchodních domech v Rychnově nad Kněžnou. Z pultů mizely především lahve s vysokým obsahem alkoholu. Této trestné činnosti se muž dopouštěl i přesto, že byl opakovaně v minulosti především za majetkovou trestnou činnost pravomocně odsouzen nepodmíněným trestem odnětí svobody. V rejstříku trestů má již 14 záznamů a na svobodě je teprve od začátku března letošního roku.
Ke všem pěti skutkům se přiznal a uvedl, že z regálů „bral“ vodku nebo rum, ale přesně si nepamatuje konkrétní dny. Pamatuje si pouze poslední „nevydařenou“ krádež, při které ho odhalil pracovník bezpečnosti. Jedná se o muže bez domova a bez finančních prostředků. Lustrací policisté navíc zjistili, že prochází pátráním po pobytu, které vyhlásili pardubičtí kolegové. Policisté muže převezli na služebnu k provedení dalších procesních úkonů.
V případě pravomocného odsouzení mu hrozí další pobyt za mřížemi, tentokrát až na 2 léta.
11. června 2026
por. Mgr. Andrea Muzikantová