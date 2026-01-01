Policie České republiky  

Naším cílem je Vaše bezpečí

Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Po posledním pokusu o krádež skončili ve vazbě

Policisté je zadrželi přímo na místě. 

Ve vazbě skončili dva muži ze Zlínska ve věku 26 a 35 let, kteří v průběhu měsíce března opakovaně kradli z chodeb, botníků nebo dětských kočárků na sídlišti Jižní Svahy ve Zlíně, v některých případech společně, v jiných jednotlivě. Brali parfémy, drogistické zboží nebo značkovou obuv. Mnohem větší škodu způsobili poškozením dveří, zárubní a zámků než odcizením věcí. Škoda poškozením se vyšplhala na 282 tisíc korun, odcizením věcí potom vznikla škoda za 16 tisíc korun.

Oba muži mají v rejstříku trestů nejeden záznam. Mladší z mužů byl trestaný 4x, starší potom 13x, oba převážně pro majetkovou trestnou činnost.

Díky tomu, že v neděli asi hodinu po půlnoci viděl z okna jeden obyvatel protějšího domu dva muže, kteří páčili vstupní dveře do garáží bytového domu, a zavolal na linku tísňového volání policie, zadrželi zloděje policisté prvosledové hlídky ihned po jejich posledním pokusu o krádež.

Schovali se před policisty pod schody, ale bez úspěchu. Policisté u nich našli nářadí, které k vloupání používali. Skončili v policejní cele a následující den si vyslechli obvinění ze spáchání trestných činů krádež a poškození cizí věci. Oba recidivisty převezli policisté v úterý po rozhodnutí soudu do vazební věznice a ve věznici by po odsouzení mohli strávit následující dva roky.

26. března 2026, por. Bc. Monika Kozumplíková

Poškozený zámek

Poškozený zámek 

Poškozené dveře

Poškozené dveře 

