Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Po pár hodinách byli dopadeni
Za vloupání do prodejny jim hrozí až dvouleté vězení.
Buchlovičtí policisté byli poslední červnový pátek přivoláni do Břestku, kde mělo dojít k vloupání do místního obchodu s potravinami.
Policisté byli díky dobré operativní a pátrací činnosti bezprostředně po oznámení v patách oběma podezřelým. Devětačtyřicetiletý muž a osmačtyřicetiletá žena v nočních hodinách společně vnikli násilím do prodejny, ze které si odnesli několik balení cigaret, potraviny a nápoje v celkové hodnotě za bezmála sto tisíc korun. Krátce po činu byli dopadeni.
Nyní tomuto páru, který je podezřelý z trestného činu krádež, hrozí až dvouleté vězení.
1. července 2026, por. Radomír Šiška, DiS.