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Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Po pár hodinách byli dopadeni

Za vloupání do prodejny jim hrozí až dvouleté vězení. 

Buchlovičtí policisté byli poslední červnový pátek přivoláni do Břestku, kde mělo dojít k vloupání do místního obchodu s potravinami.

Policisté byli díky dobré operativní a pátrací činnosti bezprostředně po oznámení v patách oběma podezřelým. Devětačtyřicetiletý muž a osmačtyřicetiletá žena v nočních hodinách společně vnikli násilím do prodejny, ze které si odnesli několik balení cigaret, potraviny a nápoje v celkové hodnotě za bezmála sto tisíc korun. Krátce po činu byli dopadeni.

Nyní tomuto páru, který je podezřelý z trestného činu krádež, hrozí až dvouleté vězení.

1. července 2026, por. Radomír Šiška, DiS.

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