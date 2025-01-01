Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Po osmi letech byl propuštěn na svobodu, náprava mu však nevydržela dlouho.
Jen do několika dnů se měl vrátit zpět ke svému "řemeslu", nyní je opět za mřížemi.
Kriminalisté z centra Ostravy v minulých dnech dopadli 43letého recidivistu, který má mít na svědomí několik skutků majetkového charakteru. Bránu vězení po osmi letech opustil na začátku tohoto roku a náprava mu dlouho nevydržela. Odpykával si trest jak za vydírání, tak za majetkovou trestnou činnost. Poté, co byl propuštěn na svobodu, vrátil se ke svému řemeslu. Měl krást v obchodech, ale také se dopouštět vloupání do objektů i vozidel. To se mu však stalo osudné, netrvalo dlouho a spadla klec.
Kriminalisté sice měli recidivistu už v hledáčku, ale samotné usvědčení pro ně nebylo vůbec jednoduché. Jednalo se o osobu s bohatou trestní minulostí a nespolupracující s policisty, proto museli nastřádat neprůstřelné důkazy. K tomu jim pomohly zajištěné kamerové záznamy, stopy, shromažďovali informace, prováděli výslechy osob a spolupracovali s ostatními kolegy. Během měsíce září se kriminalistům potvrdilo jejich podezření na konkrétní osobou. Na základě výsledků zajištěných stop vyšla shoda profilu DNA s již vytipovaným mužem. Ukázalo se, že se měl mimo jiné v letních měsících vloupat do čtyř zaparkovaných vozidel v centru moravskoslezské metropole. Za použití šroubováku a hrubé síly měl nejdříve rozbít skleněné výplně oken a poté vniknout do aut. Jeho zájmem byly antiradary, ale také věci, které tam poškození nechali. Mezi odcizenými věcmi byla například peněženka s doklady a platební kartou, notebook i mobilní telefon. V jednom případě měl dokonce prodat do zastavárny zlatý řetízek, u kterého věděl, že byl další osobu odcizen z krku poškozené, a tedy že pochází z trestné činnosti.
Komisař 1. oddělení obecné kriminality Ostrava zahájil trestní stíhání 43letého muže, kterého obvinil z trestných činů krádeže, poškození cizí věci, neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a v neposlední řadě také z legalizace výnosů z trestné činnosti. Díky neprůstřelným důkazům se obviněný muž nakonec ke svému jednání doznal. Měl způsobit celkovou škodu přes 200.000 korun. V současné době je stíhán vazebně a v případě odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody až na čtyři roky. Jeho rejstřík trestu hovoří o šestnácti záznamech především majetkové trestné činnosti.
Opět apelujeme na řidiče, aby při odchodu ve vozidlech nic viditelně nenechávali. I prázdný batoh může být pro zloděje lákadlem. I když nedojde k odcizení, tak škoda poškozením může být několikatisícová. Pamatujte, že auto není trezor!
dne 9. října 2025
por. Bc. Eva Michalíková