Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Po nehodě z místa odjel
Jičínští policisté žádají veřejnost o pomoc při objasňování dopravní nehody.
Dne 31. prosince 2025 kolem 16:30 hodin došlo na silnici č. 16 v katastru obce Štikov, ve směru od Vidochova na Kumburský Újezd, k dopravní nehodě dvou vozidel. Dosud neustanovený řidič s nezjištěným vozidlem při odbočování vlevo nedal přednost protijedoucímu vozidlu značky Chevrolet. Jeho 57letý řidič již nestihl na vzniklou situaci zareagovat a pravou přední částí svého vozu narazil do pravé zadní části nezjištěného vozidla.
Řidič druhého vozidla pokračoval v jízdě ve směru na obec Štikov, aniž by po dopravní nehodě neprodleně zastavil vozidlo, prokázal si s druhým účastníkem dopravní nehody totožnost a sepsal společný záznam o dopravní nehodě. Při nehodě naštěstí nedošlo ke zranění osob. Alkohol byl u řidiče vozidla Chevrolet vyloučen, u neznámého řidiče nešlo tuto skutečnost potvrdit ani vyvrátit. Škoda byla předběžně odhadnuta na 20 tis. Kč.
Policisté nyní žádají případné svědky, aby poskytli jakékoliv informace, které by mohly přispět k objasnění události. Uvítají také záznamy z palubních kamer vozidel, která uvedeným úsekem projížděla v době nehody. Informace můžete sdělit policistům z oddělení dopravních nehod v Jičíně na telefonu 974 533 250, případně kdykoliv na tísňové lince 158.
Děkujeme za spolupráci.
2. ledna 2026
por. Mgr. Martin Stránský