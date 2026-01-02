Policie České republiky  

Královéhradecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Po nehodě z místa odjel

Jičínští policisté žádají veřejnost o pomoc při objasňování dopravní nehody. 

Dne 31. prosince 2025 kolem 16:30 hodin došlo na silnici č. 16 v katastru obce Štikov, ve směru od Vidochova na Kumburský Újezd, k dopravní nehodě dvou vozidel. Dosud neustanovený řidič s nezjištěným vozidlem při odbočování vlevo nedal přednost protijedoucímu vozidlu značky Chevrolet. Jeho 57letý řidič již nestihl na vzniklou situaci zareagovat a pravou přední částí svého vozu narazil do pravé zadní části nezjištěného vozidla.

Řidič druhého vozidla pokračoval v jízdě ve směru na obec Štikov, aniž by po dopravní nehodě neprodleně zastavil vozidlo, prokázal si s druhým účastníkem dopravní nehody totožnost a sepsal společný záznam o dopravní nehodě. Při nehodě naštěstí nedošlo ke zranění osob. Alkohol byl u řidiče vozidla Chevrolet vyloučen, u neznámého řidiče nešlo tuto skutečnost potvrdit ani vyvrátit. Škoda byla předběžně odhadnuta na 20 tis. Kč.

Policisté nyní žádají případné svědky, aby poskytli jakékoliv informace, které by mohly přispět k objasnění události. Uvítají také záznamy z palubních kamer vozidel, která uvedeným úsekem projížděla v době nehody. Informace můžete sdělit policistům z oddělení dopravních nehod v Jičíně na telefonu 974 533 250, případně kdykoliv na tísňové lince 158.

Děkujeme za spolupráci.

2. ledna 2026
por. Mgr. Martin Stránský

Foto poškozeného vozidla

Foto poškozeného vozidla 

Foto poškozeného vozidla

Foto poškozeného vozidla 

