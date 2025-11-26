Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Po nehodě nadýchal skoro 4 promile
Z havarovaného vozidla řidiče vyprostili policisté.
Pod vlivem alkoholu, a navíc bez řidičského oprávnění vyrazil minulou středu dopoledne na cestu autem 47letý řidič ze Středočeského kraje. O muži, který se v opilosti chystal odjet z Klášterce nad Ohří, dostali policisté informaci od svědka, jenž tuto skutečnost oznámil na linku 158.
Operační důstojník na základě této informace vyslal do terénu policisty z chomutovského oddělení hlídkové služby. Ti si uvedeného vozidla jedoucího po silnici I/13 směrem na Chomutov všimli za Kláštercem nad Ohří a vydali se za ním. Když řidiče po chvíli dojeli, odbočil na vedlejší silnici a pokračoval v jízdě směrem na obec Volyně. V bezpečném místě se hlídka rozhodla vozidlo zastavit, avšak řidič na opakované výzvy k zastavení za použití světelného a zvukového výstražného zařízení nereagoval a pokračoval v jízdě. Do akce se následně zapojila také hlídka vejprtských policistů, která se k pronásledování ujíždějícího řidiče přidala u vodní nádrže Přísečnice.
Riskantní jízdu nakonec ukončil pronásledovaný sám, když ve vysoké rychlosti nezvládl pravotočivou zatáčku před obcí Vejprty a vyjel vlevo mimo silnici, kde se vozidlo roztočilo, narazilo do stromů a převrátilo se na střechu. Vzápětí na místě zastavili policisté, kteří z havarovaného auta, z jehož motorového prostoru se kouřilo, zraněného muže vyprostili a dostali ho do bezpečného místa. Také přivolali hasiče a zdravotníky, kteří si dotyčného převzali do péče a převezli ho do nemocnice. Provedené dechové zkoušky ukázaly hodnoty kolem 3,7 promile alkoholu.
Policisté následně zjistili, že jízda silně pod vlivem alkoholu nebyla jediným řidičovým prohřeškem. Muž má totiž od poloviny letošního roku platnou blokaci řidičského oprávnění z důvodu zdravotní nezpůsobilosti.
Po prověření všech okolností policisté zmíněnému řidiči sdělili podezření ze spáchání trestných činů ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Kvůli svému hazardování muž tedy zřejmě skončí před soudem, který mu může kromě peněžitého trestu a zákazu činnosti uložit trest odnětí svobody v rozmezí od šesti měsíců až do tří let.
por. Mgr. Miroslava Glogovská
26. listopadu 2025