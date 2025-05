Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Po nárazu gumového člunu do ukotveného člunu se pátrá jednom muži . . .

Praha venkov Jih - Již v noci probíhala pátrací akce, dnes bude pokračovat.

V noci, ze soboty na neděli, vyjížděly záchranné složky do oblasti Hradištka - Pikovice. Po řece Sázavě jeli v motorovém gumovém člunu tři muži, kteří následně narazili do zakotveného motorového člunu, ve kterém spal jeho majitel.

Gumový motorový člun řídil muž ročník 1992, který disponoval průkazem vůdce malého plavidla. Spolu s ním byli v člunu ještě další dva muži ročník 1993 a 1985. Při nárazu do ukotveného člunu přepadli oba dva muži do vody. Najít a vytáhnout se podařilo pouze jednoho z nich (1985) a to díky rychlé reakci a pomoci majitele plachetnice. Mladšího z mužů se nalézt nepodařilo.

Okamžitě byla zahájena pátrací akce, do které se ještě v noci zapojily více jak dvě desítky záchranářů - potápěči Poříčního oddělení Slapy, policisté z obvodního oddělení, členové dobrovolných i profesionálních hasičů. Pátrací akce ve vodě, ve ztížených podmínkách, prováděli policejní potápěči spolu s hasiči, a to i za využití speciálního sonaru. Muže se ale přes veškeré nasazení a snahu záchranářů nepodařilo nalézt. Pátrací akce tak bude pokračovat i dnes.

Krom toho budou policisté pokračovat v dokumentaci a zjišťování okolností této události. Již v noci o ní informovali také Státní plavební správu, která plní úkoly státního dozoru ve vnitrostátní plavbě.

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková

4. května 2025

