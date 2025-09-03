Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Po napadení žena zemřela

Obviněn z vraždy je její přítel 

Vrchní komisař dnes obvinil 36letého muže ze zvlášť závažného zločinu vraždy. K události došlo v průběhu noci z 1. na 2. září 2025 ve Frýdku-Místku. Obviněný měl v jedné z šachet teplovodního potrubí, kde pobývali s o rok mladší přítelkyní, tuto napadnout a začít rdousit, čímž jí způsobit zranění neslučitelná se životem. Přivolaní policisté se snažili ještě ženu oživit, ale následně lékař konstatoval její smrt. Po příjezdu hlídek na místo události se muž snažil před policisty utéct, byl však ihned zadržen. Jelikož byl pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek, policisté jej umístili na záchytnou stanici a po vystřízlivění s ním činili další procesní úkony. Vyslechli také jiné osoby, proběhlo ohledání místa činu, zajištění stop. K činu se obviněný doznal.  Motivem jednání měla být nespokojenost ve vztahu. Nyní mu hrozí trest odnětí svobody od deseti do osmnácti let.  Kriminalisté budou podávat podnět k návrhu na jeho vzetí do vazby a ve vyšetřování pokračovat.

                                                                                                                                                                   mjr. Bc. Pavla Jiroušková

                                                                                                                                                                   3. září 2025

