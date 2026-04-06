Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Po napadení je v ohrožení života
Pátráme po neznámém muži, který brutálně napadl poškozeného, způsobil mu poranění mozku a nyní je po operaci stále v nemocnici v ohrožení života.
Ve čtvrtek 2. dubna krátce před šestnáctou hodinou odpolední došlo na ulici Frýdlantská mezi vchody panelových domů k napadení. Neznámý muž z dosud nezjištěných příčin uchopil poškozeného, kterého velmi razantně hodil na zem, přičemž jej následně ještě několikrát velmi silně udeřil. Opakované údery byly směřovány především do oblasti hlavy. Tímto jednáním mu způsobil mnohačetná poranění a několik fraktur v obličeji, dále mu způsobil poranění mozku s následným krvácením. Zraněný pětatřicetiletý muž na místě po útoku zůstal ležet a neznámý útočník utekl pryč. Pětatřicetiletý poškozený byl po převozu do nemocnice operován a nyní je stále v ohrožení života.
Kriminalisté okamžitě začali po neznámém pachateli pátrat, zajistili kamerové záznamy z místa činu, nicméně se jim stále nepodařilo muže dopadnout. V této souvislosti bychom rádi požádali veřejnost o pomoc. V případě, že poznáváte muže na kamerovém záznamu, nebo máte informace o místě, kde by se mohl nacházet, nebo máte jakékoliv svědectví týkající se této události, informace prosím neprodleně předejte na linku 158.
Kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze zvlášť závažného zločinu těžké ublížení na zdraví, kdy útočníkovi v případě dopadení a odsouzení hrozí trest odnětí svobody v délce až deset let.
Na případu nyní pracují nejen kriminalisté z Obvodního ředitelství Prahy III, ale i kriminalisté z oddělení vražd.
video:https://youtu.be/k4M5l9rJcv0
mjr. Eva Kropáčová
6.4.2026
vytisknout
e-mailem
Facebook