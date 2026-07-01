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Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Po krádeži vběhl policistům téměř do náruče

Žena tak nepřišla o svou peněženku se skoro 7 tisíci. 

 V úterý prováděli policisté z Obvodního oddělení Žatec kontrolní činnost na žateckém autobusovém nádraží. Právě tam se podle dosavadních zjištění rozhodl pětadvacetiletý cizinec si trochu přilepšit na úkor ženy čekající v blízkosti zastávky.

 V nestřeženém okamžiku měl rozepnout její batoh a vytáhnout z něj peněženku. Poté se pokusil nenápadně odejít. Jeho podezřelé počínání ale neuniklo pozornosti poškozené a vydala se za ním. V tu chvíli se muž dal i s peněženkou, ve které bylo bezmála sedm tisíc korun, na útěk.

 Při svém útěku však narazil na hlídku policistů, kteří neváhali ani vteřinu a okamžitě se dali do pronásledování. Dotyčný muž se ještě na poslední chvíli snažil zmizet v uličkách města, jenže k jeho smůle narazil na zkušené strážce zákona. Z tohoto důvodu jeho útěk netrval dlouho a skončil zadržený s pouty na policejní služebně.

 Ačkoliv se cizinec pokusil peněženku zahodit a tím zakrýt pádný důkaz, policisté ji našli a i s obsahem skončila ve správných rukách. Pětadvacetiletému muži bylo ještě tentýž den sděleno podezření ze spáchání trestných činů krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Pokud jej soud uzná vinným, hrozí mu trest odnětí svobody až na dva roky.

1. července 2026
nprap. Jakub Mareš
tiskový mluvčí
KŘP Ústeckého kraje

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