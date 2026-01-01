Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Po havárii skončili se zraněním v nemocnici

Ženu transportoval vrtulník. 

Těžkým a lehkým zraněním skončila včerejší havárie vozidla Suzuki u Štítné nad Vláří poblíž Valašských Klobouk na Zlínsku, kde řidič nerespektoval dopravní značení zakazující vjezd všem motorovým vozidlům a při jízdě z kopce na mokré vozovce dostal smyk, vyjel mimo komunikaci, kde se vozidlo převrátilo na střechu a oba pasažéři z něj vypadli. Ani jeden z nich nebyl při jízdě připoutaný bezpečnostním pásem.

Zraněnou jednadvacetiletou ženu transportoval do nemocnice vrtulník. Muže převezli k ošetření do nemocnice záchranáři. Dechová zkouška i zkouška na přítomnost drog byla u muže negativní, u ženy nebylo možné žádnou ze zkoušek provést.

Kriminalisté se zabývají přesnou příčinou nehody a zároveň zjišťují, kdo v době havárie seděl za volantem.

13. července 2026, por. Bc. Monika Kozumplíková

Odkazy do noveho okna

Místo havárie

Místo havárie 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 