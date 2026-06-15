Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Po havárii se chtěl vyhnout setkání s policisty, ale omylem si je stopnul
S čerstvým řidičákem v kapse a s 1,85 promile alkoholu v krvi naboural fabií do stromu.
V sobotu 13. června nepřálo štěstí 18letému mladíkovi, který po požití alkoholu usedl za volant fabie. Kolem 22.45 ji na úseku mezi Ohrazenicemi a Paceřicemi v zatáčce neudržel na silnici a vyjel vlevo do silničního příkopu, kde přerazil vzrostlý strom. V autě naštěstí cestoval sám, a protože neměl čisté svědomí, havárii nikomu neoznámil a vydal se pěšky směrem na Turnov. Fabii ponechal "zaparkovanou" v příkopu.
A štěstí ho téže noci opustilo podruhé, když si omylem stopnul policejní vozidlo. Kolegům se ke své účasti na havárii posléze přiznal. Jeho dechová zkouška ukázala, že mu v žilách koluje 1,85 promile alkoholu. Policisté mu na místě proto zadrželi řidičský průkaz a současně mu zajistili lékařské vyšetření v turnovské nemocnici, protože při nárazu do stromu utrpěl blíže nespecifikované zranění.
Dopravní policisté ve věci již zahájili úkony trestního řízení pro důvodné podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.
15. 6. 2026
por. Bc. Ivana Baláková