Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Po dramatickém pronásledování skončil ve vazbě
Ohrozil vás ujíždějící řidič?
Brněnští policisté pronásledovali v úterý 1. dubna ujíždějící vůz v brněnských Dolních Heršpicích. Řidič černého Audi nereagoval na výzvu k zastavení a snažil se policejní hlídce zmizet. Policistům byl dobře známý, věděli, že má platný zákaz řízení. Během zběsilé jízdy ulicemi města ohrožoval ostatní účastníky silničního provozu, při ujíždění postupně narazil do čtyř vozidel. Snahu uniknout policejním hlídkám završil vjezdem do firemního areálu, kde z vozidla vystoupil a dal se na útěk pěšky. Ani ten však neměl dlouhého trvání. Policisté muže po několika metrech dostihli a zadrželi. Ujíždějící přiznal, že před jízdou užil drogy a odmítl se podrobit testu na přítomnost omamných a psychotropních látek. Vzhledem k tomu, že se nejednalo o jeho první jízdu v době zákazu řízení, a také s ohledem na jeho extrémně nebezpečné ujíždění jej policisté kromě maření výkonu úředního rozhodnutí podezřívají i ze spáchání trestného činu obecného ohrožení. Muž byl vzat do vazby a jeho vozidlo policisté odtáhli do střeženého policejního skladu.
Policie nyní žádá svědky události, zejména řidiče a další osoby, které ujíždějící řidič ohrozil a s nimiž policisté doposud nehovořili, aby se jim přihlásili na tísňové lince 158. Přivítají také záběry z dalších kamer zachycující jeho divokou jízdu. Je to nutné pro další vyšetřování.
por. David Chaloupka, 14. dubna 2026