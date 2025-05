Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Po dopravní nehodě skončilo vozidlo v rybníce

KARLOVARSKO – Zranění utrpěly dvě osoby.

V pondělí 26. května krátce po sedmnácté hodině odpolední došlo na pozemní komunikaci číslo I/6 u obce Bochov k dopravní nehodě dvou osobních automobilů. K té mělo dojít tak, že dvaadvacetiletá řidička osobního automobilu značky Volkswagen jedoucí ve směru z Bochova do Prahy se zřejmě plně nevěnovala řízení, začala předjíždět nákladní automobil, přičemž přejela do levého jízdního pruhu. Tam se v tu dobu nacházelo osobní vozidlo značky Škoda, se kterým jednatřicetiletá řidička odbočovala směrem do obce Herstošice.

Došlo k nárazu vozidla značky Volkswagen do zadní části osobního automobilu Škoda, které bylo po nárazu odraženo do přilehlého rybníka, kde zůstalo z části pod vodou.

Při dopravní nehodě utrpěly zranění obě řidičky, které byly Zdravotnickou záchrannou službou převezeny do nemocnice.

Policisté u žen provedli orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, která vyšla u obou s negativním výsledkem.

Přesná příčina a okolnosti dopravní nehody jsou nadále v šetření policistů.

nprap. Jan Bílek

27.5.2025

