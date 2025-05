Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Po dopravní nehodě nadýchal 3,85 promile

KARLOVARSKO – Narazil do oplocení.

Ve čtvrtek 1. května letošního roku krátce po třinácté hodině došlo v Karlových Varech k dopravní nehodě osobního vozidla. K té mělo dojít tak, že pětačtyřicetiletý řidič osobního automobilu značky Volkswagen jedoucí ulicí Všeborovická ve směru od ulice Na Výsluní při průjezdu levotočivou zatáčkou nepřizpůsobil rychlost a přejel do protisměru. Dále vjel na chodník a narazil do kamenného oplocení pozemku. Poté přejel vpravo mimo silnici, kde narazil taktéž do kamenného oplocení dalšího pozemku a do ukotvení sloupu telefonní linky, kde zastavil.

Při dopravní nehodě utrpěl pětačtyřicetiletý řidič lehká zranění, se kterými byl Zdravotnickou záchrannou službou převezen do nemocnice.

Po dopravní nehodě se řidič podrobil orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která vyšla s pozitivním výsledkem 3,85 promile.

Karlovarští dopravní policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. V případě prokázání viny tak řidiči hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.

nprap. Jan Bílek

2.5.2025

