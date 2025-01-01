Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Po dálnici 200 km/h, ve městě s více než 2 promile alkoholu
Viditelnost v Moravskoslezském kraji: Z 82 kontrolovaných chodců 9 bez reflexních prvků.
V uplynulých dnech proběhlo několik dopravních akcí. U řady kontrolovaných řidičů a vozidel bylo vše v pořádku, zjistili jsme ale i množství dopravních přestupků. Vzhledem k Památce zesnulých jsme avizovali například zvýšený dohled na komunikacích u hřbitovů a k nim vedoucích silnicích, hlídky však měly stanoviště i na jiných místech, včetně dálnic. Cílili jsme na viditelnost chodců a cyklistů, kontrolovali jsme také rychlost vozidel a „střízlivost“ řidičů.
V součtu zkontrolovali policisté, primárně ze služby dopravní policie, na 1 000 vozidel. Zjistili více než 600 dopravních přestupků. Povolenou rychlost překročilo 286 řidičů a 3 byli pod vlivem alkoholických nápojů. Dále, 75 řidičů drželo při jízdě v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení. Nesprávnou jízdou v jízdních pruzích se přestupku dopustilo 52 řidičů. Nevyhovující technický stav mělo 26 vozidel. Bez takzvané dálniční známky užilo zpoplatněný úsek komunikace 41 řidičů.
Samostatnou kapitolou je v těchto dnech opatrnost na silnicích za snížené viditelnosti (hustý déšť, šero, svítání), kdy hrozí vyšší riziko srážky s chodcem či cyklistou. Tito zvlášť zranitelní účastníci by měli užívat pro své bezpečí retroreflexní prvky vždy, nejen povinně mimo obec, ale i v obci a na osvětlených místech. Policisté zkontrolovali při speciální akci na téma „viditelnost“ mimo obec právě za snížené viditelnosti 82 chodců. Bez povinných reflexních prvků bylo 9 nich, což není bohužel málo. S 14 cyklisty pak řešili policisté přestupek kvůli nesprávnému osvětlení jízdního kola.
- Po dálnici D1 jel směrem na Olomouc minulý čtvrtek kolem 20. hodiny ani ne třicetiletý muž. Na úrovni Studénky sešlápl až přespříliš plynový pedál, což neuniklo pozornosti policistů z dálničního oddělení Mankovice. Na radaru se objevila rychlost 201 km/h. Policisté řidiči na místě zadrželi řidičský průkaz a zakázali mu další jízdu. Věc oznámili příslušnému správnímu orgánu k projednání.
- Policisté z krajského oddělení silničního dohledu zastavili ve čtvrtek kolem 17. hodiny v Jablunkově osobní vozidlo. Při kontrole řidiče se linul silný zápach alkoholu. Podezření potvrdila provedená dechová zkouška, kdy přístroj vykázal hodnotu kolem 2,3 promile alkoholu v dechu. Policisté zadrželi řidiči řidičský průkaz a také jemu zakázali další jízdu. Případ předali kolegům na obvodní oddělení Jablunkov, kteří sdělili muži ve zkráceném přípravném řízení podezření z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.
por. Mgr. Soňa Štětínská
oddělení tisku, 29. října 2025