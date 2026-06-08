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Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Po celém Libereckém kraji proběhla celorepubliková speciální kontrola ROADPOAL 2 WHEELERS

Policisté se zaměřili na jednokolové a dvoukolové dopravní prostředky a jejich uživatele. 

Dne 03. června 2026 se policisté služby dopravní policie vydali do ulic, ve kterých se zaměřili, jak na chování, tak i na zákaz požívání alkoholu a jiných návykových látek, účastníky silničního provozu, jenž využívají pro svou přepravu právě jednokolové a dvoukolové prostředky. Policisté tímto reagují na vzrůstající popularitu těchto dopravních prostředků, ale také na dopravní nehody s jejich účastí.

Během několika hodinové akce policisté po celém Libereckém kraji i s ohledem na nepřízeň počasí, udělili 5 cyklistům blokové pokuty v celkové výši 3.800,- Kč a další 2 oznámili příslušnému správnímu orgánu, a to po provedených pozitivních zkouškách na alkohol.

Kontrolám se však nevyhnuli ani řidiči motorových vozidel, kteří v 7 případech překročili rychlost v obci a byli jim uděleny blokové pokuty v celkové výši 13.000,- Kč. Dalšími často pokutovanými přestupky bylo nepoužití bezpečnostní pásu či zádržného systému, a to 8 krát, držení hovorového či záznamového zařízení 5 krát a v 6 případech řidiči užili k jízdě vozidlo s nevyhovujícím technickým stavem.
Opět byli odhaleni i 2 řidiči motorových vozidel, kteří neměli uhrazené pokuty z minulosti. Svůj dluh však na místě uhradili, aby ze strany policistů nebylo přistoupeno k odebrání registračních značek z jejich vozidel.

Při dopravně bezpečnostní akci bylo zkontrolováno na 173 vozidel a celkem i s cyklisty byly neukázněným účastníkům silničního provozu uděleny pokuty v celkové částce 47.700,- Kč.

8. června 2026
por. Zuzana Gelič

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