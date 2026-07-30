Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Po 20 letech nehledáme kolo, ale majitele
Kolo před téměř dvaceti lety jeho majitel nahlásil jako odcizené.
V roce 2006 měl neznámý pachatel kolo odcizit ze sklepní kóje. Teď, po téměř dvaceti letech, ho policisté našli. Stalo se to, když ve vesnici nedaleko Lázní Bohdanče prováděli policisté cizinecké policie kontrolu pobytu a ubytovávání cizinců. Bohužel některé policejní databáze nesahají tak daleko a my tak nevíme, komu kolo ve skutečnosti patří. Pokud si i po takové době své kolo poznáte a můžete prokázat, že jste jeho majitelem, určitě se ozvěte. Přímo na služebnu v Lázních Bohdanči nebo prostřednictvím linky 158.
30. července 2026
por. Mgr. Dita Holečková