Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Pneumatika příčinou dopravní nehody na D11
Běhoun pneumatiky zasáhl protijedoucí vůz.
V minulých dnech řešili dálniční policisté z Prav neobvyklou dopravní nehodu, ke které došlo na dálnici D11 v katastru obce Chýšť ve směru na Prahu.
52letému řidiči vozidla Audi, jedoucímu po dálnici D11 směrem na Hradec Králové, došlo vlivem pozvolného úniku vzduchu ze zadní levé pneumatiky k jejímu poškození a následnému odtržení běhounu. Ten se poté nekontrolovaně odrazil do protisměru, kde zasáhl přední část projíždějícího vozidla Škoda, jedoucího ve směru na Prahu
Při nehodě naštěstí nedošlo k žádnému zranění. Škoda na vozidle Audi byla odhadnuta na částku 60 000 Kč, na vozidle Škoda pak na 100 000 Kč. Orientační dechové zkoušky byly u účastníků dopravní nehody provedeny s negativním výsledkem.
Celá událost byla vyřešena příkazem na místě.
S blížícím se koncem letních prázdnin a zvýšeným provozem na silnicích apelujeme na všechny řidiče, aby věnovali zvýšenou pozornost technickému stavu svých vozidel. I nepatrná závada může vést k vážné nehodě – pravidelná kontrola je klíčem k bezpečné jízdě.
18. srpna 2025
prap. Mgr. Martin Stránský