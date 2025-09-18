Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Plzeňští policisté zadrželi muže, který během jediného odpoledne spáchal sérii vloupání
Policisté obvodního oddělení Plzeň 2 Městského ředitelství policie Plzeň mají za sebou náročnou práci na případu 31letého muže, který se v pondělí 15. září během jediného odpoledne dopustil několika vloupání na území Plzně.
Podezřelý nejprve kolem druhé hodiny odpoledne neznámým způsobem vnikl do společných prostor jednoho z bytových domů. Následně se pokusil vypáčit dveře do bytu, poškodil rám i zárubeň, ale dovnitř se nedostal. Z chodby si tedy odnesl „alespoň“ pantofle a z místa utekl. Místo pantoflí zde ponechal svoje boty.
Krátce nato vstoupil přes nezamčenou branku na pozemek rodinného domu. Byl však vyrušen majitelem a z pozemku tedy urychleně odešel stejnou brankou. O několik minut později prošel přes otevřená vrata jiného rodinného domu do zahradního domku, odkud odcizil zahradní nůžky. Následně se za použití odcizených nůžek pokusil vypáčit dveře do sklepa, což se mu nepodařilo. Podařilo se mu ovšem vniknout do domu přes francouzské dveře, kde odcizil tři nabíječky na elektronickou cigaretu v hodnotě 1 500 korun a finanční hotovost 600 korun. Notebook, který vzal ze stolu, na místě zanechal, protože byl vyrušen obyvateli domu. Celková škoda v tomto případě činí 21 tisíc korun.
O několik minut později opět překonal oplocení dalšího domu a poškodil páčením vstupní dveře. Dovnitř se nedostal a z místa utekl po vyrušení majiteli. Poškozeným ovšem způsobil škodu ve výši 4 tisíce korun.
V dalším rodinném domě, do kterého se vloupal, „zapomněl“ odcizené zahradní nůžky a svoji bundu. Po konfrontaci s obyvatelkou domu utekl a na pozemku zanechal ještě svůj batoh.
Po chvíli se do domu vrátil, využil klíče, který byl ve vstupních dveřích, dům si zevnitř uzamkl a prohledal jej. Odcizil dámskou kabelku s peněženkou, hotovostí 600 korun a platební kartou. Z garáže pak odcizil pracovní montérky a pruhované triko, které si oblékl.
Plzeňští policisté, kteří mezitím obdrželi oznámení o vloupání do rodinného domu, okamžitě vyrazili na místo. Podezřelý muž se snažil před policejními hlídkami utéct a i přes opakované výzvy k zastavení přeskakoval ploty a vnikal na další pozemky. Na jednom z nich odhodil plastový kbelík a tašku s odcizenými věcmi. Daleko však neutekl. Zadržela ho hlídka policistů ze speciální pořádkové jednotky.
Muž celkově způsobil škodu ve výši 26 tisíc korun. Policisté obvodního oddělení Plzeň 2 na případu pracovali 24 hodin, kdy spisový materiál nyní čítá 280 stran a podezřelý byl v zákonné lhůtě do 48 hodin postaven před soud. Navíc se uvedeného jednání dopustil i přesto, že byl již v minulosti za majetkovou trestnou činnost pravomocně odsouzen.
por. Michaela Raindlová
18. září 2025