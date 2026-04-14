Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Plzeňští policisté řeší několik případů majetkové trestné činnosti, podezřelí jsou i recidivisté
Plzeňští policisté se v uplynulých dnech zabývali několika případy majetkové trestné činnosti. V několika z nich již sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže, další skutky jsou nadále v prověřování.
V prvním případě se jednalo o čtyřiapadesátiletou ženu, která v jedné z plzeňských prodejen s parfémy odcizila celkem devět kusů parfémů v celkové hodnotě 34 tisíc korun. Zboží si postupně ukládala do přinesené tašky a následně z prodejny odešla bez zaplacení.
Dalším podezřelým je šestatřicetiletý muž, který se podle dosud zjištěných skutečností v jedné z plzeňských prodejen zaměřil na prodej alkoholu. Do nákupního košíku si uložil osm lahví tvrdého alkoholu a několik balení křupek v celkové hodnotě téměř 10 tisíc korun. Následně z prodejny odešel přes nouzový východ bez zaplacení. Před prodejnou nasedl na jízdní kolo a z místa ujížděl. Jeho jednání si všiml pracovník prodejny, který jej začal pronásledovat a současně upozornil právě projíždějící hlídku policie. Na výzvu policistů muž zboží odložil a znovu se dal na útěk. Po krátké chvíli ho ovšem policisté vypátrali a zadrželi. U muže bylo dále zjištěno, že se nejedná o jeho první protiprávní jednání, neboť byl v minulosti za majetkovou trestnou činnost pravomocně odsouzen.
Další případ se týká stejně starého muže, který odcizil v prodejně dvě čokolády v hodnotě přibližně 80 korun. I v tomto případě se však jedná o osobu, která byla v minulosti za majetkovou trestnou činnost pravomocně odsouzena. Z tohoto důvodu mu v případě prokázání viny hrozí stejný trest jako v předchozím případě, přestože způsobená škoda je výrazně nižší.
Policisté se dále zabývali případem osmatřicetiletého muže, který měl podle dosud zjištěných skutečností ve Školní ulici v Plzni za použití násilí odcizit část měděného okapového svodu o délce přibližně 150 centimetrů. Ten následně upravil na menší část, uložil do tašky a z místa odešel. Policisté muže ještě téhož dne vypátrali a zadrželi.
Poslední z uvedených případů se týká čtyřicetiletého muže, který v jedné z prodejen odcizil celkem 16 balení kávy v hodnotě přibližně 6 tisíc korun. Po krádeži byl zastaven pracovníkem prodejny, který na místo přivolal policii. Také tento muž byl v minulosti za majetkovou trestnou činnost pravomocně odsouzen.
Policisté i nadále v obdobných případech pokračují v prověřování a připomínají, že i zdánlivě méně závažné jednání může být v případě opakování kvalifikováno jako trestný čin, za který hrozí přísnější postih.
por. Michaela Raindlová
14. dubna 2026