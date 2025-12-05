Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Plzeňští policisté dopadli recidivistu podezřelého ze série vloupání do vozidel
Plzeňští policisté objasnili několik případů vloupání do zaparkovaných vozidel, ke kterým docházelo v průběhu letošního září a listopadu. Záznam o sdělení podezření ze spáchání pokračujícího přečinu krádeže a přečinu poškození cizí věci předali 26letému muži, který měl podle dosud zjištěných skutečností opakovaně rozbíjet skleněné výplně automobilů a z jejich interiérů odcizovat různé předměty.
Muž měl nejprve 8. listopadu v Plzni násilím vniknout do vozidla VW Touran, ze kterého odcizil magnetickou nabíječku, veterinární sonograf a také oblečení. Majiteli tak způsobil škodu přes 36 tisíc korun.
Další případ se odehrál již v září, kdy měl podezřelý obdobným způsobem rozbít okno na vozidle Škoda Octavia. Přestože tentokrát nic neodcizil, způsobil majiteli škodu za čtyři tisíce korun. O den později měl stejným způsobem vniknout do vozidla VW Passat, odkud si odnesl hotovost ve výši 35 tisíc korun, vysílačku s příslušenstvím a motorovou pilu. Škoda byla vyčíslena na bezmála 95 tisíc korun.
Díky vynikající operativní práci plzeňských kriminalistů ve spolupráci s policisty z obvodního oddělení Plzeň 2 se podařilo muže rychle vypátrat a zadržet. Policisté tak zamezili pokračování jeho trestné činnosti a zajistili, aby stanul před soudem. Podezřelému, který byl již v minulosti za majetkovou trestnou činnost pravomocně odsouzen, nyní hrozí v případě prokázání viny až pět let odnětí svobody. Na rozhodnutí soudu si počká ve vazební věznici.
Preventivní doporučení
Vaše vozidlo není trezor. Pachatelům často stačí jen několik vteřin:
- Nenechávejte ve vozidle viditelně odložené cennosti – mobilní telefony, peněženky, batohy, elektroniku či nářadí.
- Vyvarujte se ponechávání větší hotovosti ve voze, i když se vzdálíte jen na krátkou chvíli.
- Před odchodem se vždy ujistěte, že je vůz řádně uzamčen a všechna okna jsou zavřená.
- Pokud je to možné, parkujte na osvětlených a frekventovaných místech.
por. Michaela Raindlová
5. prosince 2025