Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Plzeňští kriminalisté se v rámci objasňování případu obracejí na veřejnost

PLZEŇ - Žádají svědky fyzického napadení muže na tramvajové zastávce, ke kterému došlo na konci června, aby se přihlásili na tísňové lince 158 nebo na kterékoliv policejní služebně.

Kriminalisté Městského ředitelství policie Plzeň prověřují případ výtržnictví, ke kterému došlo dne 29. června 2025 v době od 08:00 hodin do 08:12 hodin na tramvajové zastávce Sady Pětatřicátníků ve směru do centra v Plzni. Podezřelý nejméně před třemi svědky na místě veřejnosti přístupném fyzicky napadl muže, který poté upadl do kolejiště a utrpěl zranění.

V rámci prověřování nyní žádají osoby, které se v danou dobu nacházely na výše uvedené tramvajové zastávce a byly svědky této události, aby se přihlásily policistům na tísňové lince 158 nebo na kterékoliv policejní služebně.



por. Dagmar Mifková

23. července 2025





