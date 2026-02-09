Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Plzeňští krajští kriminalisté obvinili fyzickou osobu a právnickou osobu ze zpronevěry
Jednačtyřicetiletý muž jako jednatel společnosti uzavíral rezervační a kupní smlouvy na nemovitosti. Peníze svých klientů měl zpronevěřit. Způsobil více než dvanáctimilionovou škodu. Byl vzat do vazby.
Kriminalisté odboru hospodářské kriminality uzavřeli další mimořádný případ, kterému opět věnovali maximální pozornost a intenzivně prověřovali veškeré informace. Po několika měsících prověřování zahájili trestní stíhání jednačtyřicetiletého muže jako fyzické osoby, kterého obvinili ze spáchání pokračujícího zvlášť závažného zločinu zpronevěra. Za podmínek stanovených v ustanovení zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim zahájili také trestní stíhání právnické osoby, kterou obvinili rovněž ze spáchání pokračujícího zvlášť závažného zločinu zpronevěra.
Protiprávního jednání se obviněný měl dopustit tím, že jako jednatel společnosti uzavřel v nejméně dvaceti případech v pozici zprostředkovatele rezervační či kupní smlouvy se zájemci o prodej a nákup nemovitostí. V rámci kupních či rezervačních smluv přijímal do úschovy rezervační zálohy či celé částky kupní ceny, kdy k výplatě kupní ceny vůbec nedošlo a takto získané finanční prostředky byly obviněným z větší části použity na neuhrazené předchozí závazky společnosti nebo na provozní náklady či na osobní potřebu. Na nevyplacených úschovách klientů měl způsobit celkovou škodu ve výši 12 a půl milionu korun. Přisvojil si tedy cizí věc, která mu byla svěřena, a způsobil na cizím majetku škodu velkého rozsahu. Za to hrozí podle ustanovení trestního zákoníku trest odnětí svobody na pět až deset let. Minulý týden kriminalisté obviněného zadrželi. Státnímu zástupci doručili se spisovým materiálem také podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby. S návrhem soudce souhlasil, a tak je obviněný stíhaný vazebně.
por. Mgr. Dagmar Mifková
9. února 2026