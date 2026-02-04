Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Plzeňští krajští kriminalisté obvinili devětatřicetiletého muže ze zpronevěry
Jako advokát zapsaný v seznamu advokátů měl zpronevěřit svěřené peníze svých klientů. Způsobená škoda byla vyčíslena na více než 13 milionů korun.
Kriminalisté odboru hospodářské kriminality Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje po několikaměsíčním intenzivním prověřování zahájili trestní stíhání devětatřicetiletého muže, který byl obviněn ze spáchání pokračujícího zvlášť závažného zločinu zpronevěra. Toho se měl dopustit tím, že jako advokát zapsaný v seznamu advokátů přijímal od svých klientů na bankovní účty advokátních úschov a na svůj soukromý bankovní účet peněžní prostředky, které mu byly klienty na základě uzavřených písemných smluv svěřeny do advokátní úschovy. Tyto svěřené finanční prostředky si v rozporu s podmínkami smluv, bez souhlasu a vědomí klientů přisvojil a použil pro vlastní potřebu nebo k jinému než sjednanému účelu. Peníze měl používat na vyplacení jiných bankovních úschov nebo v mnoha případech měl provést bezhotovostní platby na svůj hráčský účet, kdy byly peníze použity na sázky a hazardní hry. Svým jednáním způsobil škodu více než 13 milionů korun, to znamená škodu velkého rozsahu. Podle ustanovení trestního zákoníku mu tak hrozí trest odnětí svobody na pět až deset let.
por. Dagmar Mifková
4. února 2026