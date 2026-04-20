Plzeňský TOXI tým znovu zasáhl
Plzeňští policisté rozkryli další závažný drogový případ, na jehož konci stojí obvinění dvou osob ze zvlášť závažného zločinu spojeného s výrobou a distribucí pervitinu.
Policejní komisař zahájil trestní stíhání 48letého muže a o tři roky starší ženy, kteří podle dosud zjištěných skutečností dlouhodobě působili na drogové scéně. Muž měl vyrábět psychotropní látku metamfetamin, známou jako pervitin, a to nejen v místě svého bydliště, ale i na dalších místech v Plzni. Žena mu s výrobou pomáhala a na základě jeho pokynů zajišťovala chemikálie, přestože si byla vědoma jejich účelu.
Kriminalisté při domovních prohlídkách odhalili kompletní vybavení pro výrobu drog. Zajistili chemické látky, kanystry, injekční stříkačky i další vybavení typické pro nelegální výrobu pervitinu. Kromě toho policisté zajistili také několik vozidel v celkové hodnotě přes jeden milion korun, vyšší finanční hotovost a plastové sáčky s krystalickou látkou.
Zásah vyvrcholil zadržením obou podezřelých, kteří měli u sebe další desítky gramů krystalické látky. Celkem policisté zajistili bezmála 200 gramů této látky, která nyní bude podrobena odborné expertize za účelem potvrzení jejího přesného složení.
Za úspěšným rozkrytím případu stojí skvělá práce plzeňského TOXI týmu. Kriminalisté postupovali systematicky a trpělivě a právě důsledná práce a pečlivé shromažďování důkazů vedly k úspěšnému zadržení a obvinění podezřelých. Muž je v současnosti stíhán vazebně, žena je vyšetřována na svobodě.
V případě prokázání viny hrozí obviněným vysoké tresty odnětí svobody. Výroba a distribuce drog patří mezi nejzávažnější formy trestné činnosti, které mají dlouhodobé dopady nejen na uživatele, ale i na celou společnost.
por. Michaela Raindlová
20. dubna 2026