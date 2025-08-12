Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Plzeňský TOXI tým znovu zasáhl: Tři úspěšné akce, stovky zabavených dávek drog
Policisté z plzeňského TOXI týmu opět prokázali svou odbornost a odhodlání v boji proti nelegálním omamným látkám. Díky precizní operativní práci a rychlým zásahům se jim podařilo odhalit a obvinit hned několik osob, které měly na svědomí výrobu, distribuci a přechovávání drog v Plzni a okolí.
V prvním případě policejní komisař zahájil trestní stíhání 48letého muže, který měl v Plzni podle dosud zjištěných skutečností po delší dobu přechovávat a prodávat psychotropní látky. V jeho bytě kriminalisté nalezli plastové sáčky obsahující metamfetamin (pervitin) určený k dalšímu prodeji. Prověřování potvrdilo, že drogy prodával několika osobám – buď přímo doma, nebo na předem domluvených místech. Obviněný muž je stíhaný vazebně.
Dalším obviněným je 38letý muž, u něhož policisté odhalili rozsáhlou zásobu omamných a psychotropních látek. Ve svém vozidle značky Škoda Octavia měl nejen krystalickou látku s kokainem a rostlinnou sušinu s konopím, ale také neuvěřitelných 510 tablet extáze a 49 gumových bonbónů obsahujících velké množství THC. K tomu přechovával padělané veřejné listiny, a to průkaz totožnosti a řidičský průkaz občana cizí státní příslušnosti.
Třetí úspěšný zásah směřoval proti 60leté ženě, která podle zjištění policistů prodávala pervitin po celé Plzni. Společně s další ženou byla zadržena přímo ve vlaku z Prahy. Služební pes během kontroly okamžitě označil sportovní tašku, ve které se nacházel půlkilogramový balíček metamfetaminu obalený ve fólii.
Pečlivá operativní práce policistů z plzeňského TOXI týmu a rychlá akce v terénu opět ukázaly, že boj s drogovou kriminalitou má v Plzni jasnou prioritu. Tyto úspěchy jsou výsledkem dlouhodobé a cílené činnosti specialistů, kteří neustále pracují na mapování a rozkrývání drogové scény.
por. Michaela Raindlová
12. srpna 2025