Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Začíná cyklistická sezóna

PLZEŇSKÝ KRAJ - Přestože cyklista nepotřebuje žádný řidičský průkaz, musí v potřebné míře znát a dodržovat pravidla silničního provozu a při jízdě na kole být k ostatním účastníkům ohleduplný a opatrný.

Máme začátek cyklistické sezóny, proto je určitě vhodné s rostoucími počty cyklistů na našich silnicích připomenout několik základních pravidel a zásad bezpečné jízdy, jež pomohou zajistit bezpečnost nejen cyklistů ale i ostatních účastníků na našich komunikacích.

Silnice je sdíleným prostorem pro spoustu účastníků – cyklisté, chodci, motocyklisté a řidiči motorových vozidel. Každý by měl dodržovat pravidla, chovat se zodpovědně a s náležitým respektem k ostatním. Realita je bohužel mnohdy jiná. Přitom se většina lidí ocitne jednou v roli chodce, jindy motoristy a někdy i cyklisty.

Cyklisté patří mezi plnohodnotné účastníky silničního provozu a jako takoví musí respektovat pravidla silničního provozu. To zahrnuje například používání cyklistických stezek, které je cyklista povinen užívat. Pokud takové stezky nejsou k dispozici, pohybuje se na silnici. Mezi další povinnosti patří dávat znamení o změně směru jízdy a přitom neohrozit řidiče jedoucího za ním, respektovat vodorovné i svislé dopravní značení a světelné signalizační zařízení...

Mezi zásadní pravidlo patří i absence alkoholu za řídítky. Apelujeme na cyklisty, aby si uvědomili, že jízda pod vlivem alkoholu je stejně nebezpečná jako jízda pod vlivem alkoholu v motorovém vozidle. V naší zemi platí nulová tolerance alkoholu pro cyklisty. I malé množství alkoholu může výrazně zhoršit ovládání kola, reakční schopnosti cyklisty, ztížit jeho schopnost vyhodnocovat situace na silnici a zvýšit riziko pádu nebo kolize s jinými účastníky provozu.

To, že alkohol za řídítka nepatří, nerespektoval před několika dny řidič jízdního kola, který jel od obce Poděvousy na Srbice na Domažlicku. Na přímém úseku šestapadesátiletý muž neměl zvládnout řízení jízdního kola a upadl na komunikaci. Policisty pak udivil svým vyjádřením, že ho překvapila rozsvícená světla vozidla. Provedená dechová zkouška ale vysvětlila cyklistovo překvapení. Na displeji přístroje se ukázala hodnota přesahující 1,7 promile alkoholu v dechu. Tohoto řidiče porušení zákona stálo „pouze“ lehké zranění, se kterým byl převezen do nemocnice. Mnohdy ale cyklisté, kteří se před jízdou "posilní" alkoholem, takové štěstí nemají…

V loňském roce policisté našeho krajského ředitelství šetřili celkem 4 709 dopravních nehod, z tohoto počtu jich 220 zavinili řidiči nemotorového vozidla. V jednom případě měla nehoda pro účastníka nemotorového vozidla tragický následek. S těžkým zraněním skončilo 7 účastníků silničního provozu a 170 jich utrpělo lehké zranění. Velice častou příčinou nehod je nepozornost a momenty, kdy cyklisté přecení na silnici své jízdní schopnosti, anebo nerespektují pravidla provozu, kdy se jedná například o nesprávný způsob jízdy, nevěnování se řízení, nedání přednosti, nedodržení vzdálenosti, špatné osvětlení nebo požití alkoholu před jízdou.

Jednou z příčin zranění či úmrtí cyklistů je poranění hlavy. Tyto následky můžeme zmírnit automatickým používáním přilby. Ačkoliv zákon ukládá cyklistům mladším 18 let mít při jízdě na kole nasazenou a řádně připevněnou na hlavě ochrannou přilbu, my bez ohledu na věk cyklisty doporučujeme, aby přilbu používali nejen děti ale i dospělí. Ve svých každodenních činnostech provádíme některé věci zcela automaticky. Pojďme docílit toho, že stejně AUTOMATICKY nevyjedeme do provozu na jízdním kole, koloběžce či jiném nemotorovém vozidle bez nasazené cyklistické přilby - https://www.nakolejensprilbou.cz/

Někteří cyklisté si projížďku zpříjemňují hudbou puštěnou do sluchátek. Měli by ale pamatovat na to, že se sluchátky v uších jim uniká pozornost a tak nevnímají, neslyší a nemohou ani adekvátně zareagovat na vzniklé situace v silničním provozu. Svým jednáním neohrožují jen sebe, ale i ostatní účastníky na silnici.

A jak má vypadat správně vybavené jízdní kolo?

- dvě na sobě nezávisle účinné brzdy (přední a zadní)

- přední odrazka bílé barvy

- zadní odrazka červené barvy

- oranžové odrazky na paprscích kol, zaslepení konců řídítek

- zakončení ovládacích páček brzd, měničů převodů a rychloupínačů nábojů kol musí být obaleno materiálem pohlcující energii

- uzavřené atice nábojů kol, pokud nejsou křídlové, rychloupínací nebo s krytkou konce náboje

- za snížené viditelnosti musí mít kolo navíc pro jízdu přední světlo svítící bíle, zadní svítilnu červené barvy, která může svítit přerušovaně a zdroj elektrického proudu (dynamo nebo baterie)

Pamatujte, že bezpečnost na silnicích je výsledkem vzájemného respektu. Apelujeme na všechny účastníky silničního provozu, aby se chovali ohleduplně a respektovali práva ostatních. Řidiči motorových vozidel by měli dbát na bezpečný odstup od cyklistů a cyklisté by se měli pohybovat v rámci pravidel, která jim poskytují bezpečné místo na silnici.



Přejeme všem hezké jarní dny a myslete na to, že každý přispívá svým chováním k tomu, aby naše silnice byly bezpečné pro každého.



kpt. Bc. Hana Kroftová

2. dubna 2025

