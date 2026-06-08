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Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Zabezpečte se!

PLZEŇSKÝ KRAJ - Ostražitost po celý rok, před dovolenými na maximum. Jak čelit krádežím? 

S blížícím se obdobím letních prázdnin a dovolených, kdy lidé tráví více času mimo své domovy, věnujeme se v rámci prevence intenzivněji tématu zabezpečení nemovitostí. Naším cílem je upozornit veřejnost na základní pravidla ochrany majetku a snížit riziko vloupání do opuštěných obydlí. Jedna z osvětových akcí proběhla uplynulou sobotu v Plzni v areálu Škodaland v rámci Dětského dne. Zatímco pro děti byl připraven bohatý program, dospělí se měli možnost dozvědět, jak efektivně zabezpečit svůj domov.

Preventivní projekt s názvem „Zabezpečte se, chraňte majetek sobě i svým sousedům“ poukazuje na to, že účinná ochrana obydlí nemusí být složitá ani finančně nedostupná. Mnohdy stačí dodržovat základní pravidla a kombinovat mechanické i elektronické zabezpečení.


Čtyři jednoduchá opatření, která snižují riziko vloupání:

 Kvalitní certifikované dveřní zámky – základní mechanická bariéra.
 Odolné okenní zámky – zamezí nejsnadnějšímu způsobu vniknutí.
 Venkovní osvětlení s pohybovým senzorem – spolehlivě odradí pachatele.
Vnitřní osvětlení s časovačem – budí dojem, že dům není opuštěný.


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graf č. 1: Porovnání počtu případů krádeží vloupáním v roce 2025, 2024, 2023

Podle dlouhodobých policejních statistik se pachatelé do objektů dostávají nejčastěji překonáním dveří, přes balkony nebo okna. Velkým rizikem jsou okna ponechaná v poloze ventilace či mikroventilace. Vloupání takovým oknem trvá zkušenému pachateli necelou minutu.

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graf č. 2: Porovnání  případů krádeží vloupáním v období leden – květen r. 2026, 2025 a 2024

Hlavní zásady před odjezdem na dovolenou:

 Ticho na sociálních sítích: Nikdy na internetu neinformujte o tom, že jste aktuálně mimo domov. Fotografie z dovolené sdílejte až po návratu.
 Důslednost při odchodu: Vždy uzavřete všechna okna (včetně ventilace i mikroventilace) a uzamkněte vchodové dveře i ostatní vstupy. Klíče nenechávejte na „tajných“ místech (pod rohožkou, v květináči).
 Kombinujte zabezpečení: Ideální je spojení mechanických prvků (bezpečnostní dveře) s elektronickými (alarmy, kamerové systémy). Dávejte přednost certifikovaným výrobkům.
 Sousedská výpomoc: Domluvte se s důvěryhodnými sousedy, aby vám vybírali schránku a občas dům či byt zkontrolovali.

Co dělat, pokud k vloupání dojde?  Pokud po návratu domů zjistíte, že se do vašeho objektu či vozidla někdo vloupal, dovnitř nevstupujte, na nic nesahejte) a okamžitě volejte linku 158.

Kde hledat další informace?

Kompletní informační materiály, videospoty, letáky a rady naleznete na stránkách Policie České republiky viz odkaz Zabezpečte se, chraňte majetek sobě i svým sousedům - Policie České republiky

Pokud dojde k vloupání do domu, není pro poškozeného největším problémem pouze samotná majetková újma. Daleko závažnější dopad má narušení pocitu bezpečí v místě, kde se má člověk cítit nejlépe  - tedy doma. Riziko přitom můžete výrazně snížit sami svou obezřetností.

Přejeme všem klidné odjezdy na dovolené, spoustu krásných zážitků mimo domov a především bezpečné a bezproblémové návraty zpět do svých domovů.

kpt. Bc. Hana Kroftová
8. června 2026

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