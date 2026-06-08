Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Zabezpečte se!
PLZEŇSKÝ KRAJ - Ostražitost po celý rok, před dovolenými na maximum. Jak čelit krádežím?
S blížícím se obdobím letních prázdnin a dovolených, kdy lidé tráví více času mimo své domovy, věnujeme se v rámci prevence intenzivněji tématu zabezpečení nemovitostí. Naším cílem je upozornit veřejnost na základní pravidla ochrany majetku a snížit riziko vloupání do opuštěných obydlí. Jedna z osvětových akcí proběhla uplynulou sobotu v Plzni v areálu Škodaland v rámci Dětského dne. Zatímco pro děti byl připraven bohatý program, dospělí se měli možnost dozvědět, jak efektivně zabezpečit svůj domov.
Preventivní projekt s názvem „Zabezpečte se, chraňte majetek sobě i svým sousedům“ poukazuje na to, že účinná ochrana obydlí nemusí být složitá ani finančně nedostupná. Mnohdy stačí dodržovat základní pravidla a kombinovat mechanické i elektronické zabezpečení.
Čtyři jednoduchá opatření, která snižují riziko vloupání:
Kvalitní certifikované dveřní zámky – základní mechanická bariéra.
Odolné okenní zámky – zamezí nejsnadnějšímu způsobu vniknutí.
Venkovní osvětlení s pohybovým senzorem – spolehlivě odradí pachatele.
Vnitřní osvětlení s časovačem – budí dojem, že dům není opuštěný.
graf č. 1: Porovnání počtu případů krádeží vloupáním v roce 2025, 2024, 2023
Podle dlouhodobých policejních statistik se pachatelé do objektů dostávají nejčastěji překonáním dveří, přes balkony nebo okna. Velkým rizikem jsou okna ponechaná v poloze ventilace či mikroventilace. Vloupání takovým oknem trvá zkušenému pachateli necelou minutu.
graf č. 2: Porovnání případů krádeží vloupáním v období leden – květen r. 2026, 2025 a 2024
Hlavní zásady před odjezdem na dovolenou:
Ticho na sociálních sítích: Nikdy na internetu neinformujte o tom, že jste aktuálně mimo domov. Fotografie z dovolené sdílejte až po návratu.
Důslednost při odchodu: Vždy uzavřete všechna okna (včetně ventilace i mikroventilace) a uzamkněte vchodové dveře i ostatní vstupy. Klíče nenechávejte na „tajných“ místech (pod rohožkou, v květináči).
Kombinujte zabezpečení: Ideální je spojení mechanických prvků (bezpečnostní dveře) s elektronickými (alarmy, kamerové systémy). Dávejte přednost certifikovaným výrobkům.
Sousedská výpomoc: Domluvte se s důvěryhodnými sousedy, aby vám vybírali schránku a občas dům či byt zkontrolovali.
Co dělat, pokud k vloupání dojde? Pokud po návratu domů zjistíte, že se do vašeho objektu či vozidla někdo vloupal, dovnitř nevstupujte, na nic nesahejte) a okamžitě volejte linku 158.
Kde hledat další informace?
Kompletní informační materiály, videospoty, letáky a rady naleznete na stránkách Policie České republiky viz odkaz Zabezpečte se, chraňte majetek sobě i svým sousedům - Policie České republiky
Pokud dojde k vloupání do domu, není pro poškozeného největším problémem pouze samotná majetková újma. Daleko závažnější dopad má narušení pocitu bezpečí v místě, kde se má člověk cítit nejlépe - tedy doma. Riziko přitom můžete výrazně snížit sami svou obezřetností.
Přejeme všem klidné odjezdy na dovolené, spoustu krásných zážitků mimo domov a především bezpečné a bezproblémové návraty zpět do svých domovů.
kpt. Bc. Hana Kroftová
8. června 2026