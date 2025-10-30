Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Dušičky
PLZEŇSKÝ KRAJ – Jako již tradičně připadá na druhý listopad den, kdy vzpomínáme na všechny zesnulé. V tomto období se tedy samozřejmě očekává zvýšený pohyb osob a vozidel v okolí všech hřbitovů. My samozřejmě počítáme se zvýšeným dohledem na hřbitovech, v jejich okolí, ale i na silnicích.
Bohužel i tento svátek je pachateli trestné činnosti využíván k tomu, aby způsobili návštěvníkům hřbitovů nějakou škodu. V některých případech dokonce kradou věci umístěné na hrobech, kdy se jedná například o věnce, květiny nebo dokonce urny. K okradení návštěvníků často přispívá i fakt, že nejsou dostatečně obezřetní a tak trochu nepočítají s tím, že na místě jako hřbitov by se něco takového mohlo stát.
Návštěvníci by si samozřejmě měli hlídat věci, které mají při sobě nebo u sebe. Kabelky či tašky přes rameno obsahující cennosti jako peníze a doklady je dobré mít neustále pod kontrolou. I takové odskočení pro vodu může být zlodějem využito. Určitě je pak dobré více si všímat svého okolí a dalších osob na hřbitově. Jelikož se v mnoha případech lidé dopravují ke hřbitovům osobními automobily, tak je rozhodně na místě připomenout zásady týkající se právě vozidel a věcí v nich. Pokud možno nenechávejte odložené věci na sedadlech a umístěte je do zavazadlového prostoru. Idálně ještě předtím, než u hřbitovu vystoupíte. Škoda způsobená například rozbitím okénka totiž mnohdy bývá vyšší než hodnota odložených věcí. Jak se říká – příležitost dělá zloděje.
Majetková trestná činnost byla i v roce 2024 tou nejčastější. Z celkového počtu 8 996 registrovaných trestných činů jich 4 592 spadalo právě do majetkové trestné činnosti. Krádeží vloupáním bylo způsobeno 1 666, krádeží prostých 1 302 a ostatní majetkové trestné činnosti pak 1 624.
Památka zesnulých přináší i to, že na silnice vyjede větší množství takzvaných svátečních řidičů. Zvýšený provoz na podzimních komunikacích samozřejmě doprovází sychravé počasí včetně mlhy a deště, a tak je třeba, aby řidiči nepřeceňovali své síly a byli opatrní. Na bezpečnost a plynulost silničního provozu samozřejmě budou dohlížet dopravní policisté.
Přejeme vám poklidný podzimní čas, buďte obezřetní a kdybyste nás potřebovali, neváhejte volat linku 158, případně navštivte nejbližší policejní služebnu.
nprap. Bc. Ondřej Hodan
30. října 2025