Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Plzeň čeká poslední domácí zápas evropské ligy
Bezpečnostní opatření bude probíhat před, v průběhu i po ukončení tohoto utkání.
Ve čtvrtek (27. listopadu 2025) se v Doosan Areně odehraje fotbalové utkání Evropské ligy UEFA mezi domácím celkem FC Viktoria Plzeň a hostujícím SC Freiburg, na kterém se očekává vysoká fanouškovská účast obou fotbalových celků. Jelikož je i s ohledem na tuto skutečnost tento zápas vyhodnocen jako vysoce rizikový, nasazujeme do bezpečnostního opatření na několik desítek policistů ze struktur našeho krajského ředitelství, které budou posíleny také o příslušníky z jiných krajských ředitelství, a do opatření budou rovněž nasazeny společné hlídky tvořené našimi a německými policisty, a to zejména z důvodu navázání lepší komunikace s německými fanoušky. Tak jako vždy jsou do opatření zapojeni kolegové ze služby pořádkové i dopravní policie, speciální pořádkové a krajské pořádkové jednotky, zásahové jednotky či skupiny kynologických činností. Samozřejmostí je pak i zapojení kolegů ze služby kriminální policie a vyšetřování, stejně tak jako policistů z antikonfliktního týmu.
Naším úkolem je zajistit na území města Plzně co nejklidnější a co možná nejbezpečnější situaci, a to jak pro její obyvatele, stejně tak pro turisty, kteří v těchto dnech míří do centra Plzně v hojné míře i na vánoční trhy, tak i pro samotné fanoušky obou týmů. Tak jako vždy je především našimi prioritami zajištění bezpečnosti osob a majetku, veřejného pořádku a bezpečnosti v dopravě. Policejní hlídky budou dohlížet také na to, aby nedocházelo k případnému protiprávnímu jednání, a pokud již takové případy nastanou, aby byly v souladu se zákonnými normami také postihovány. Spolupráci máme nastavenou s Městskou policií Plzeň, Magistrátem města Plzně, pořadatelskou a bezpečnostní agenturou tak, abychom mohli co možná nejefektivněji zajistit plnění našich povinností a úkolů.
Doporučujeme všem, kteří míří na tento zápas – ať již na stadionové tribuny či do restauračních zařízení v Plzni, aby využívali při přepravě městskou hromadnou dopravu a do centra města se svými vozy, pokud možno, nezajížděli a nechali je na parkovištích v okrajových částech. Je více než pravděpodobné, že parkování v centru města bude v den zápasu velmi problematické. Fotbalový stadion se otevírá již v 17:15 hodin, proto doporučujeme fanouškům, aby využili tento časový interval pro to, aby se bez obtíží dostali na tribuny.
Závěrem bychom chtěli jako vždy upozornit na zákaz používání pyrotechniky. Její používání na stadionu představuje z důvodu možného zranění zde přítomných osob vysoké riziko. Dalším nebezpečím je i možnost vzniku požáru a poničení majetku stadionu. Použití pyrotechniky je kvalifikováno jako přestupkové jednání, za které může být uložena pokuta od 10 tisíc korun až do výše 50 tisíc korun, při opakovaném přestupku až 100 tisíc korun. To stejné platí i pro využívání pyrotechniky při přesunu na fotbalový stadion a při cestě z něj, stejně tak jako pro vnesení pyrotechnického výrobku na stadion. Chování příznivců obou fotbalových týmů pod heslem fair play i na tribunách je základním předpokladem pro to, aby byl tento zápas pro všechny příjemným sportovním zážitkem a obešel se bez nepříjemností.
Pokud byste potřebovali řešit cokoliv, co spadá do naší kompetence, neváhejte se na nás obrátit, ať již na kolegy přímo na místě nebo na nejbližší policejní služebně. K dispozici jsme vám také na naší tísňové lince 158.
mjr. Mgr. Pavla Burešová
26. listopadu 2025