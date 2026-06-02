Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Plechový policista zmizel
Zatím neznámý pachatel ho odcizil v obci Lazsko.
Policisté z obvodního oddělení policie v Milíně šetři opravdu kuriozní krádež. Někdo tam odcizil jejich plechového kolegu, který tam preventivně dohlížel nad veřejným pořádkem. K události došlo v pondělí 1. června 2026 v půl osmé ráno v obci Lazsko u silnice č. II/174. Tam zatím neznámý pachatel přestřihl řetěz, kterým byla maketa zajištěna a následně "kolegu" naložil do bílé dodávky a odjel směrem k Tochovicům.
Žádáme případné svědky, kteří tuto událost zaznamenali a mohli tak policistům pomoci s objasněním celé záležitoszi, aby se obrátili na kolegy na telefonním čísle 974 879 730, 727 968 512.
por. Mgr. Pavel Truxa
tiskový mluvčí
2. června 2026