Plechový policista zmizel

Zatím neznámý pachatel ho odcizil v obci Lazsko. 

Policisté z obvodního oddělení policie v Milíně šetři opravdu kuriozní krádež. Někdo tam odcizil jejich plechového kolegu, který tam preventivně dohlížel nad veřejným pořádkem. K události došlo v pondělí 1. června 2026 v půl osmé ráno v obci Lazsko u silnice č. II/174. Tam zatím neznámý pachatel přestřihl řetěz, kterým byla maketa zajištěna a následně "kolegu" naložil do bílé dodávky a odjel směrem k Tochovicům. 
Žádáme případné svědky, kteří tuto událost zaznamenali a mohli tak policistům pomoci s objasněním celé záležitoszi, aby se obrátili na kolegy na telefonním čísle 974 879 730, 727 968 512.

por. Mgr. Pavel Truxa
tiskový mluvčí
2. června 2026 

