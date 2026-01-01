Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Plavební provoz má svá pravidla
Policisté i Státní plavební správa dnes úřadovali na Novomlýnských nádržích.
Každoročně během letní sezóny na různých vodních plochách po celé České republice se policisté věnují tématu „bezpečně u vody“. Společně s pracovníky Státní plavební správy dnes policisté působili na vodní hladině Novomlýnských nádrží v oblasti Pasohlávek. Tentokrát se zaměřili zejména na dodržování pravidel plavebního provozu, používání záchranných vest a dalších bezpečnostních prvků. Pozornost věnovali také alkoholu za kormidlem. Pro vůdce motorových a většiny rekreačních plavidel totiž platí na českých vodních cestách nulová tolerance alkoholu. Během dnešního dopoledne policisté zkontrolovali pět plavidel včetně velké výletní lodi. Pracovník Státní plavební správy udělil pokutu kapitánovi, který neměl v pořádku doklady. V jednom případě motorový člun řídila nezpůsobilá osoba, a to nezletilé dítě i v tomto případě padla pokuta.
O uplynulém víkendu policisté řešili dva muže na plavební cestě Baťova kanálu, kteří se také plavili pod vlivem alkoholu. V jednom případě dechová zkouška ukázala hodnotu přes jedno promile a ve druhém případě muž nadýchal dokonce téměř tři promile alkoholu.
por. Andrea Cejnková, 22. července 2026