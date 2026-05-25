Policie České republiky  

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Platil s nalezenou kartou

Policisté obvodního oddělení Plzeň-střed se zabývají dalším případem neoprávněného použití platební karty. Podle dosud zjištěných skutečností měl dosud neznámý pachatel v noci z 2. na 3. dubna letošního roku na blíže nezjištěném místě na území města Plzně nalézt odloženou peněženku, ve které se nacházela finanční hotovost a platební karta poškozené. 

Následně měla být platební karta použita k několika neoprávněným platbám a dalším pokusům o provedení plateb. Poškozené vznikla škoda přesahující 4 tisíce korun.

Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. V rámci prověřování případu se jim podařilo zajistit fotografie z kamerového systému, na nichž je zachycena osoba důležitá pro trestní řízení.

Policisté se nyní obracejí na veřejnost se žádostí o spolupráci. Pokud poznáváte osobu zachycenou na fotografiích nebo máte jakékoli informace, které by mohly přispět k její identifikaci či dopadení, kontaktujte prosím nejbližší policejní služebnu nebo zavolejte na tísňovou linku 158.

por. Michaela Raindlová
25. května 2026

