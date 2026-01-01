Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Platební transakce nadačního fondu
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
ŽÁDOST:
„poskytnutí informací vztahujících se ke spisové značce:
KRPU-21714/TČ-2026-040814-PM
Na veřejně přístupném transparentním účtu Nadačního fondu Silná máma je zveřejněna odchozí transakce ve výši 4 325 Kč s popisem:
„VYDÁNÍ PROSTŘEDKŮ KRPU-21714-37/TČ-2026-040814-PM“
Vzhledem k tomu, že tato veřejně zveřejněná transakce výslovně odkazuje na uvedenou spisovou značku, žádám o poskytnutí následujících informací:
1. Je trestní řízení vedené pod uvedenou spisovou značkou pravomocně ukončeno?
2. Pokud ano, jakým způsobem bylo ukončeno (např. odložení věci, postoupení jinému orgánu, podání obžaloby nebo jiným rozhodnutím)?
3. Bylo v rámci tohoto řízení rozhodováno o vydání peněžních prostředků, na které odkazuje výše uvedená veřejně zveřejněná transakce?
4. Pokud je řízení pravomocně ukončeno a nebrání tomu zákonné důvody, žádám o poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí nebo jiné anonymizované listiny, ze které bude patrný důvod vydání uvedených peněžních prostředků.
5. Pokud to právní předpisy umožňují, žádám rovněž o sdělení, v jakém procesním postavení vystupoval v uvedeném řízení Nadační fond Silná máma (např. poškozený, zúčastněná osoba či jiné procesní postavení). Pokud tuto informaci nelze poskytnout, žádám o uvedení konkrétního zákonného důvodu, pro který její poskytnutí není možné“
ODPOVĚĎ:
Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a sděluje následující:
Ad 1.: Trestní řízení vedené pod sp. zn. KRPU-21714/TČ-2026-040814-PM nebylo do dnešního dne pravomocně ukončeno.
Ad 2.: Řízení nebylo do dnešního dne ukončeno.
Ad 3.: Ano, v rámci řízení vedeného pod sp. zn. KRPU-21714/TČ-2026-040814-PM bylo rozhodnuto o vydání částky ve výši 4.325,- Kč.
Ad 4.: Řízení nebylo do dnešního dne ukončeno.
Ad 5.: Nadační fond Silná máma vystupuje v řízení jako osoba zúčastněná.
por. Bc. Pavla Mašínová, 29. 7. 2026