Platby přes platební terminály
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal o poskytnutí informací „týkajících se nákladovosti akceptace bezhotovostních platebních transakcí (plateb kartou) hrazených z veřejných prostředků“. Konkrétně poptával následující údaje za „poslední ukončené účetní období (kalendářní rok 2024):
1. Celkový objem transakcí: Jaký byl celkový finanční objem (v CZK) všech plateb přijatých povinným subjektem prostřednictvím platebních karet (fyzických terminálů i online platebních bran)?
2. Celkové náklady (MSC): Jaká byla celková výše poplatků (tzv. Merchant ServiceCharge), které povinný subjekt zaplatil za akceptaci těchto platebních karet v daném období?
3. Struktura poplatků: Je součástí smluvního ujednání nebo výkaznictví rozpad poplatků
na jednotlivé složky? Pokud ano, žádám o sdělení výše nákladů rozdělených na:
• Poplatek vydavateli karty (Interchange Fee / MIF).
• Poplatek karetním schématům (Scheme Fee / Card Scheme Fees).
• Poplatek zpracovateli platby/acquirerovi (Acquirer Margin).
Případně žádám o zaslání skenu aktuálně platné smlouvy pro službu akceptaceplatebních karet, z níž výše poplatků vyplývá.
4. Fixní náklady na hardware a provoz: Jaká byla celková výše nákladů na pronájem, servis či údržbu platebních terminálů (POS) a souvisejícího hardware za uvedené období? (Pokud jsou tyto náklady účtovány zvlášť mimo transakční poplatky).
Jaký je celkový počet fyzických platebních terminálů, které povinný subjekt využívá?
5. Poskytovatel služeb: Kdo je aktuálním poskytovatelem služeb akceptace platebních karet (tzv. acquirerem) pro povinný subjekt?
6. Vypořádání transakcí: Jaká je smluvně sjednaná lhůta (nebo maximální doba) pro připsání finančních prostředků z provedených transakcí na bankovní účet povinného subjektu (tzv. settlement period, např. D+1, D+2 apod.)?
7. Platnost smlouvy: K jakému datu končí platnost aktuální smlouvy s tímto poskytovatelem, případně na kdy je plánováno nové výběrové řízení na tyto služby?“
Policie České republiky poskytla žadateli následující informace:
Ad 1. V kalendářním roce 2024 činily obraty plateb přes platební terminály celkem 421 484 503,50 Kč.
Ad 2. Celková výše poplatků za platby v kalendářním roce 2024 činila 15 468 481,28 Kč.
Ad 3. Součástí smluvního ujednání není rozpad poplatků na jednotlivé složky.
Ad 4. Náklady na pronájem, servis či údržbu platebních terminálů a souvisejícího hardware nejsou účtovány zvlášť a jsou kryty poplatkem za akceptaci platebních karet.
Ke dni podání předmětné žádosti o informaci povinný subjekt využíval na základě příslušné smlouvy celkem 1 088 platebních teminálů.
Ad 5. Poskytovatelem platebních služeb je společnost SKPAY, a. s., se sídlem Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46552723.
Ad 6. Finanční prostředky jsou zasílány na účty určené povinným subjektem následující pracovní den po uskutečnění transakce, tedy v režimu D+1.
Ad 7. Příslušná smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.
PhDr. Jiří Vokuš, 9. ledna 2025