Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina
Platbu banka zablokovala a peníze policisté zajistili
Pod záminkou půjčky vylákal podvodník od poškozeného 100 tisíc korun.
Pelhřimovští kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality obvinili muže, který pod záminkou finanční půjčky vylákal od poškozeného sto tisíc korun. Obvinění čelí také žena, která podvodníkovi poskytla svůj bankovní účet, na který poškozený muž peníze zaslal. Finanční prostředky se podařilo policistů včas zajistit.
Čtyřiadvacetiletý muž z Ústeckého kraje v březnu oslovil prostřednictvím sociální sítě osmačtyřicetiletého muže z Pelhřimova, kterého si náhodně vytipoval, a požádal o finanční půjčku ve výši 100 tisíc korun. Tvrdil, že peníze v krátké době vrátí. Už v té době si však byl vědom své nepříznivé finanční situace a věděl, že nebude schopen svůj závazek splnit. Poškozený mu uvěřil a po vzájemné domluvě dohodnutou částku zaslal na bankovní účet, který mu podezřelý sdělil. Účet ale patřil jeho známé, která měla podle instrukcí podezřelého peníze přeposlat na další účet, za slíbenou finanční odměnu. K dalšímu převodu ale nakonec nedošlo, protože transakci banka zamítla. Po zaslání peněz přestal podezřelý s poškozeným komunikovat. Finanční prostředky se následně podařilo zajistit policistům a budou se moct vrátit zpět poškozenému.
Kriminalisté začali v první polovině dubna případ prověřovat. Na základě shromážděných důkazů zahájil policejní komisař trestní stíhání dvojice z Děčínska. „Čtyřiadvacetiletý muž byl obviněn ze spáchání trestného činu podvodu, o čtyři roky mladší žena byla obviněna z přečinu legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti,“ řekl mjr. Ing. Bc. Martin Petrák, vedoucí oddělení hospodářské kriminality. Jak dále dodal, dvojice nebyla v minulosti soudně trestána.
Obviněná dvojice se doznala. Po provedení nezbytných procesních úkonů byla propuštěna na svobodu. Případ kriminalisté dále vyšetřují. Muži za spáchanou trestnou činnost lze uložit trest odnětí svobody až na pět let. Ženě hrozí trest o čtyři roky nižší.
Pokud vás někdo online žádá o půjčku finančních prostředků, berte to jako důvod ke zvýšené opatrnosti. Nepůjčujte peníze lidem, které znáte pouze přes sociální sítě nebo internet. Ani dlouhodobá komunikace a vzájemná domluva nejsou zárukou, že vám půjčené peníze budou vráceny. Získat odeslané finanční prostředky zpět bývá velmi obtížné, mnohdy dokonce nemožné. Proto nikdy neposílejte peníze lidem, jejichž totožnost a důvěryhodnost nemáte spolehlivě ověřenou.
por. Ing. Michaela Lébrová, tisková mluvčí
26. června 2026