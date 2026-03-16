Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Plánovaná úplná uzavírka silnice I/14 dne 17. března 2026

Krátkodobé dopravní omezení kvůli vyšetřovacímu pokusu. 

Policie České republiky informuje veřejnost o plánované úplné uzavírce silnice I/14, která proběhne v úterý 17. března 2026 od 20:00 do 21:00 hodin. Uzavírka je nezbytná z důvodu provedení vyšetřovacího pokusu dle § 104c trestního řádu v prostoru u společnosti Simoldes Plasticos.

Dotčený úsek komunikace

Silnice I/14 bude zcela uzavřena od světelné křižovatky u Nemocnice v Rychnově nad Kněžnou,

přes obec Lipovka, až po okružní křižovatku u obce Solnice.

Objízdná trasa

Objízdná trasa bude vedena přes obec Lokot. Touto trasou bude zároveň umožněn nájezd do závodu Škoda Auto a.s. Kvasiny.

Omezení provozu

Po dobu provádění vyšetřovacího pokusu nebude umožněn příjezd ani výjezd do/ze společnosti Simoldes Plasticos.

Policie žádá řidiče o trpělivost, respektování dopravního značení a pokynů policistů. Dopravci jsou vyzváni k předchozímu vyrozumění řidičů a přizpůsobení trasy.

por. Bc. Martina Jandová
16.3.2026

