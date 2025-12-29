Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Plánovaná pátrací akce
Během dnešní pátrací akce vyzvedli potápěči tělo pohřešovaného muže.
Během dnešního dopoledne proběhla v centru města v řece Otavě plánovaná pátrací akce, které se zúčastnili kolegové z hlavního města z oddělení služební kynologie, členové vodní záchranné služby ze západočeského kraje s podvodním dronem, písečtí hasiči i kriminalisté. Kolem jedenácté hodiny nalezli v řece utonulého muže. Na místo vyjížděli také potápěči jihočeské zásahové jednotky, kteří tělo vyzvedli. Případ si převzali kriminalisté. Odvoláváme pátrání po muži, kterého rodina postrádala od 18. prosince.
