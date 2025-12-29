Policie České republiky  

Jihočeský kraj

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Plánovaná pátrací akce

Během dnešní pátrací akce vyzvedli potápěči tělo pohřešovaného muže. 

Během dnešního dopoledne proběhla v centru města v řece Otavě plánovaná pátrací akce, které se zúčastnili kolegové z hlavního města z oddělení služební kynologie, členové vodní záchranné služby ze západočeského kraje s podvodním dronem, písečtí hasiči i kriminalisté. Kolem jedenácté hodiny nalezli v řece utonulého muže. Na místo vyjížděli také potápěči jihočeské zásahové jednotky, kteří tělo vyzvedli. Případ si převzali kriminalisté. Odvoláváme pátrání po muži, kterého rodina postrádala od 18. prosince.

por. Mgr. Kamila Čuřínová Ingrišová, pi.pis@pcr.cz
29. prosince 2025

