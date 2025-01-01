Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Plameny muže nepustily zpět

V přístřešku poblíž ulice Dornych uhořel čtyřiašedesátiletý bezdomovec. 

Ve čtvrtek pozdě odpoledne došlo poblíž ulice Dornych k zahoření přístřešku, který obývají bezdomovci. Jeden z nich se podle prvotního zjištění vrátil zpět pro doklady. Vysoké plameny jej ale už nepustily zpět. Čtyřiašedesátiletý muž na místě uhořel. Kriminalisté událost zadokumentovali, zajistili stopy a případ dále vyšetřují. Zjišťují především, z jakého důvodu oheň vznikl, co požáru předcházelo a další okolnosti případu.

por. Bohumil Malášek, 23. října 2025

Odkazy do noveho okna

požár_1

požár_1 

Detailní náhled

požár_2

požár_2 

Detailní náhled

požár_3

požár_3 

Detailní náhled

požár_4

požár_4 

Detailní náhled

Související dokumenty

  • plameny.mp3
    Velikost souboru: 389,7 KB / formát MP3

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 