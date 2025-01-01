Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Plameny muže nepustily zpět
V přístřešku poblíž ulice Dornych uhořel čtyřiašedesátiletý bezdomovec.
Ve čtvrtek pozdě odpoledne došlo poblíž ulice Dornych k zahoření přístřešku, který obývají bezdomovci. Jeden z nich se podle prvotního zjištění vrátil zpět pro doklady. Vysoké plameny jej ale už nepustily zpět. Čtyřiašedesátiletý muž na místě uhořel. Kriminalisté událost zadokumentovali, zajistili stopy a případ dále vyšetřují. Zjišťují především, z jakého důvodu oheň vznikl, co požáru předcházelo a další okolnosti případu.
por. Bohumil Malášek, 23. října 2025