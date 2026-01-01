Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Pivo už nedopil
Opilý cizinec si počkal na soud v cele. [VIDEO]
Zadržením čtyřiačtyřicetiletého cizince a následnou cestou k soudu skončila běžná silniční kontrola dálničních policistů z Ivanovic na Hané. Ti v neděli odpoledne zastavili ke kontrole řidiče osobního automobilu na dálnici D1 poblíž Šlapanic. Muž, který původně z Polska mířil do Rakouska, už ale v cestě nepokračoval.
Dechová zkouška totiž ukázala 1,32 promile alkoholu, přičemž i opakované měření dopadlo téměř shodně, naměřeno bylo 1,31 promile. Policistům na místě uvedl, že den předtím popíjel na oslavě narozenin a na cestu si jako „vyprošťováka“ koupil dvě piva. To poslední už však nestihl dopít, protože z místa putoval rovnou do policejní cely pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Ve zkráceném přípravném řízení stanul cizinec před soudem už následující den, který mu za jízdu pod vlivem alkoholu uložil dvouletý zákaz řízení.
Připomínáme, že alkohol za volant nepatří. Může výrazně ovlivnit schopnosti řidiče a ohrozit nejen jeho samotného, ale i ostatní účastníky silničního provozu. Každé rozhodnutí usednout pod vlivem alkoholu za volant může mít fatální následky, protože alkohol snižuje pozornost, zpomaluje reakce a výrazně zvyšuje riziko vážné dopravní nehody.
Video naleznete níže.
por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 6. února 2026.