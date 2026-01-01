Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Pivo prokládal vodkou
Svědci zavolali na kličkujícího řidiče se čtyřmi promile. [VIDEO]
Na bezohledné a nepochopitelné jednání mohli v neděli odpoledne na silnici z Blanska směrem na Lipůvku narazit projíždějící řidiči. Hned několik z nich volalo na tísňovou linku poté, co se na silnici setkali s kličkujícím autem, které nebezpečně přejíždělo do protisměru a ohrožovalo ostatní. Na místo okamžitě vyrazili blanenští dopravní policisté, kteří se v okolí právě nacházeli.
Za několik minut potkali podezřelé vozidlo v protisměru, proto se za ním otočili a šoféra zastavili na zastávce nedaleko obce Svinošice. Už první okamžiky naznačovaly, že řidič nebude v nejlepší kondici. Střízlivost pak skutečně vyloučila dechová zkouška, která ukázala hodnotu přes čtyři promile. V úžasu nebyli jen policisté, ale i samotný řidič, který těžko mohl naměřenému alkoholu uvěřit. Ale tak vysoký výsledek, který hraničí s vážným poškozením zdraví, potvrdila i opakovaná zkouška. Šofér se hlídce doznal, že od rána prokládal pivo vodkou.
Policisté proto padesátiletému muži na místě zadrželi řidičský průkaz a na další cestu za volantem už mohl zapomenout. O odvoz domů se nakonec musela postarat rodinná příslušnice, která na místo kontroly pro řidiče dojela. Nyní muž bude čelit trestnímu stíhání pro ohrožení pod vlivem návykové látky. Za tento čin mu hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.
por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 13. listopadu 2026.